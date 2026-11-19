La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá una cobertura especial que reunirá a los principales medios de comunicación de San Juan. GRUPO HUARPE será parte de una transmisión conjunta que se realizará este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, de 22 a 0, para anticipar todos los detalles de la celebración más importante de la provincia.

Bajo el nombre de "La Previa de la Fiesta Nacional del Sol 2026", la propuesta reunirá a ocho medios sanjuaninos que compartirán una misma programación durante dos noches. El objetivo será mostrar los preparativos finales, conocer a los protagonistas y acercar a los hogares el clima que ya se vive en la antesala de la fiesta.

De esta iniciativa participarán GRUPO HUARPE, Telesol, Canal 4, Canal 8, Canal 13 San Juan, Diario de Cuyo, Tiempo de San Juan y Radio Colón, cuyos equipos periodísticos y técnicos trabajarán de manera conjunta para desarrollar una cobertura que también podrá seguirse a través de las plataformas digitales de los medios participantes.

Dos noches para conocer todo lo que se viene

La transmisión combinará información, entrevistas, entretenimiento y música en vivo, con la participación de artistas e invitados especiales que formarán parte de las distintas emisiones.

Uno de los principales atractivos serán los móviles en directo desde el predio de la Fiesta Nacional del Sol, donde los equipos periodísticos recorrerán los espacios en los que se ultiman los preparativos para recibir a miles de sanjuaninos y turistas.

Entre los lugares que tendrán protagonismo estarán el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, escenarios centrales de una nueva edición del evento provincial.

Además, durante ambas jornadas habrá sorteos de entradas para las tres noches de la Fiesta Nacional del Sol, junto con premios y merchandising para quienes acompañen la programación.

La propuesta busca que el público pueda conocer no solamente las actividades previstas, sino también el trabajo que se desarrolla detrás de escena para poner en marcha uno de los acontecimientos culturales más convocantes de San Juan.

La Fiesta Nacional del Sol comienza el viernes

Esta cobertura especial se realizará en la antesala de la apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que tendrá lugar del viernes 20 al domingo 22 de noviembre en el predio de la Ciudad Deportiva, en Pocito.

La edición de este año estará dedicada al "Parque Triásico", una temática inspirada en el patrimonio paleontológico de San Juan, con especial protagonismo de Ischigualasto y los dinosaurios que habitaron el territorio provincial.

Durante las tres jornadas habrá espectáculos artísticos, feria temática, propuestas gastronómicas y diferentes actividades para toda la familia.Con esta transmisión conjunta, los medios sanjuaninos repetirán la experiencia de colaboración desarrollada en la edición anterior, sumando sus equipos y plataformas para acercar a la audiencia toda la información y las expectativas que genera la fiesta.