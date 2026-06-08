En una jornada cargada de emociones y reconocimiento al compromiso profesional, GRUPO HUARPE volvió a transformarse en el gran protagonista del Concurso Obras de Periodistas Sanjuaninos con la obtención de ocho galardones. La ceremonia de entrega de las distinciones correspondientes a la edición del período 2025 se realizó este lunes por la mañana en las instalaciones del Teatro del Bicentenario.

Federico Rodríguez, redactor, fue jurado en el concurso provincial. FOTO: DIARIO HUARPE.

Las producciones realizadas por los periodistas, fotógrafos, camarógrafos e infografistas vinculados a este medio obtuvieron el respaldo unánime del jurado, alcanzando seis primeros puestos y dos segundos puestos en diferentes disciplinas, consolidando la calidad y el liderazgo de la empresa en el ámbito de la comunicación local.

Mauricio Laciar, director de Diario Huarpe, también fue distinguido. FOTO: DIARIO HUARPE.

Primeros puestos en investigación y territorio

Juan Gómez obtuvo obtuvo un primer puesto compartido. FOTO: DIARIO HUARPE.

La categoría de Prensa Escrita Papel aportó dos de las máximas alegrías de la jornada para la redacción. El periodista Juan Manuel Gómez López obtuvo el primer puesto compartido por su profunda y detallada investigación titulada “A 10 años del derrame en Veladero, una herida abierta en la Cordillera de San Juan”. En la misma sintonía de excelencia, Alejandro Pellegrinuzzi fue distinguido con otro primer puesto gracias a su emotiva crónica de territorio denominada “Mogna olvidado”.

Alejandro Pellegrinuzzi ganó con su trabajo "Mogna olvidado". FOTO: DIARIO HUARPE.

La fuerza del diseño y el área audiovisual

Luciano Velázquez consiguió su premio en infografía. FOTO: DIARIO HUARPE.

La producción gráfica de DIARIO HUARPE también demostró su altísimo nivel en la sección de Infografía, donde se consiguieron múltiples podios. Luciano Velázquez recibió un primer puesto compartido por el instructivo trabajo “San Juan elige: El debut de la boleta única de papel”, al igual que Matías Cruz, quien se alzó con otro primer puesto compartido gracias a la reconstrucción histórica de “Yellow Bird: el avión sanjuanino que voló y quedó en el olvido”.

Matías Cruz, otro de los ganadores en infografía. FOTO: DIARIO HUARPE.

En tanto, Francisco Buceta consiguió un merecido segundo puesto compartido por su informe tecnológico “La inteligencia artificial, a prueba: una máquina que imagina, pero no concreta”.

Francisco Buceta consiguió un segundo puesto en el concurso. FOTO: DIARIO HUARPE.

Por el lado del contenido en formato audiovisual, el talento detrás de la lente tuvo su gran festejo. Gabriel "Gabigol" Flores fue reconocido con un primer puesto compartido en la exigente categoría de Camarógrafos por su sensibilidad y técnica visual demostrada en el documental “La Sed de la Tierra”.

Gabriel "Gabigol" Flores ganó en categoría camarógrafos. FOTO: DIARIO HUARPE.

El valor de la imagen periodística

La fotografía de calle y de estudio volvió a ser un pilar fundamental para reflejar la realidad de la provincia. Mariano Martín Lara obtuvo un primer puesto compartido por su conmovedora captura titulada “Donde el dolor se vuelve palabra”, un reflejo de los sentimientos de la comunidad. Asimismo, el reportero gráfico Sergio Leiva recibió un segundo puesto compartido por la impactante fotografía de denuncia social y ambiental bautizada “Sin agua no hay comida”.

Con la obtención de ocho distinciones en total, las producciones y coberturas diarias de los profesionales que componen el grupo ratificaron una fortísima presencia en la premiación más importante del periodismo sanjuanino, renovando el compromiso de seguir informando con rigurosidad, despliegue y cercanía en cada rincón de San Juan.