La cuenta regresiva ya entró en su tramo final. A pocas horas del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, el clima mundialista comenzó a sentirse con fuerza en los alrededores del Arrowhead Stadium, donde miles de hinchas albicelestes llegaron para vivir una jornada cargada de ilusión, canciones y la esperanza de dar el primer paso rumbo a un nuevo sueño.

Desde el ingreso al estadio, la enviada especial de GRUPO HUARPE, Ana Paula Zabala, compartió en vivo la previa mundialista junto a Alejandro López, Mauricio Laciar y Julieta Leiva, mostrando una postal marcada por los colores, las banderas, las camisetas y las extensas filas de simpatizantes que comenzaron a llegar varias horas antes del encuentro. "Muchísima gente ha empezado a entrar. Las filas son mezcladas, así que hay hinchas de Argelia e hinchas de Argentina", relató la periodista mientras describía el constante movimiento en los accesos al escenario donde se disputará el debut de la Selección Argentina.

La previa también tuvo su folclore. Del lado argelino aparecieron bengalas, bombos y canciones que buscaron hacerse sentir. Los argentinos, en cambio, eligieron la calma. "Los argentinos hoy están bastante tranquilos. Me parece que se la están guardando para adentro del estadio", comentó Zabala al observar el comportamiento de ambas parcialidades.

Entre los miles de fanáticos apareció una salteña radicada desde hace cuatro años en Misuri, quien llegó junto a su familia para acompañar a la Selección. "Estamos recontentos acá con toda la familia. Tres horas manejando y nos vino joya", contó la hincha, que lucía una máscara celeste y blanca utilizada durante la conquista de Qatar 2022.

Ana Paula con la salteña en la previa del debut mundialista de Argentina.

La expectativa por el debut también estuvo atravesada por el sueño colectivo que acompaña a la Selección desde hace varios años. "Vamos por la cuarta", afirmó la fanática, convencida de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni puede volver a hacer historia.

Un récord que los argentinos esperan romper

La ilusión se trasladó incluso a la atmósfera del estadio. Zabala recordó que el Arrowhead Stadium posee el récord mundial de ruido registrado en un evento deportivo, con 142 decibeles durante un partido de los Kansas City Chiefs. Ante ese dato, la hincha no dudó. "Sí, se cae el estadio. Hoy batimos ese récord", respondió entre risas.

Mientras las tribunas comenzaban a poblarse y los accesos registraban un ingreso ordenado, el calor también se hizo sentir en Kansas City. Sin embargo, la temperatura no pareció alterar el entusiasmo de quienes llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos y de Argentina para acompañar al campeón del mundo.

La fiesta incluso se extendió al estacionamiento, donde numerosos aficionados aprovecharon una tradición típica de la NFL para realizar parrilladas y reuniones antes del partido. Muchos de ellos, estadounidenses, vistieron camisetas argentinas para sumarse al fenómeno que genera la Scaloneta.

Con el estadio cada vez más lleno, los primeros cantitos resonando en los alrededores y la incertidumbre sobre la formación que presentará Scaloni, la previa ya dejó una certeza: la pasión argentina volvió a decir presente en un Mundial.

Y mientras el reloj avanza hacia el pitazo inicial, la ilusión de millones de hinchas se resume en una frase que se repite una y otra vez entre los fanáticos que copan Kansas City: "Vamos por la cuarta".