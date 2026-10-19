Grupo Huarpe participó de la Ruleta de la Fortuna por el Día de la Madre, una propuesta que reunió a comerciantes, instituciones y vecinos en la peatonal de San Juan el viernes 16 de octubre. La actividad fue organizada junto con la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, la Municipalidad de la Capital, Tarjeta DATA, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de San Juan, con el objetivo de impulsar las ventas y promover el comercio local.

La jornada tuvo como principal atractivo una ruleta que permitió a los clientes participar por premios luego de realizar compras en los comercios adheridos. Para acceder, debían presentar un ticket de $30.000 o más, lo que les otorgaba una oportunidad para girar y llevarse regalos o vouchers canjeables por mercadería.

Según el balance difundido por la Cámara, la iniciativa reunió más de $600.000 en premios, entre vouchers y obsequios aportados por distintas entidades y establecimientos comerciales. Entre los regalos hubo sandalias, remeras, perfumes, riñoneras y otros productos. También se entregaron vouchers de $50.000 que, en determinadas compras realizadas con Tarjeta DATA, podían duplicarse hasta alcanzar los $100.000.

El acompañamiento de Grupo Huarpe se inscribió en una acción conjunta para incentivar el consumo en el centro sanjuanino durante una de las fechas más importantes del calendario comercial. La propuesta buscó atraer compradores a los negocios de Capital, premiar a los clientes y generar un espacio de encuentro para las familias en la previa de la celebración.

La convocatoria alcanzó a vecinos de distintos puntos de la provincia, entre ellos Caucete, Ullum, Angaco y Rawson. Además de la ruleta, la actividad contó con la presentación del Ballet San Juan Nuestro Tiempo, que aportó un espectáculo artístico a la jornada.

Marcelo Quiroga, secretario general de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, explicó que el propósito de estas acciones es dar visibilidad a los negocios locales y contribuir al movimiento comercial. En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre las instituciones participantes, los comerciantes y Grupo Huarpe para concretar la propuesta.

La Cámara también agradeció la colaboración de los establecimientos que aportaron regalos y premios, entre ellos Calzado Alberto, Continente Calzado, Niko Calzado, Wen, Corina, Influencer Store, Las Locas, Madness Lencería, Malaquita, Aquí Me Quedo, Rodney, Kame House, Marroquinería LS, La Boutique, Pulso, María Pasos, Clapton, Café Luna, Bendita Café, 47 Street, OCN, Madness Juniors y Urban Man.

Tras el resultado de la actividad, la entidad anticipó que buscará repetir experiencias similares en próximas fechas comerciales, con la mirada puesta en las fiestas de fin de año. La intención es sostener iniciativas conjuntas que incentiven las compras, fortalezcan el vínculo entre los comerciantes y la comunidad y generen nuevas oportunidades para el comercio sanjuanino.

Las fotos que dejó la ruleta