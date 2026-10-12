Grupo Huarpe recorre Asunción entre historia, sabores y paisajes

La cobertura de Grupo Huarpe del Mundial de Hockey sobre Patines en Paraguay también permite conocer los lugares, los sabores y las costumbres del país anfitrión. Desde Asunción, el equipo periodístico recorre una ciudad que combina edificios históricos, construcciones modernas y espacios públicos que reflejan parte de la identidad paraguaya.

Al caminar por sus calles, la capital muestra una mezcla de épocas. Las casas antiguas y las construcciones históricas conviven con sectores modernos y zonas de gran movimiento comercial. Cada rincón ofrece una aproximación a la historia de un país que inició su camino hacia la independencia en el siglo XIX y que, con el paso del tiempo, consolidó una identidad propia en el corazón de Sudamérica.

Pero conocer Paraguay también implica acercarse a su gastronomía. En distintos puntos de Asunción, las empanadas forman parte de las opciones habituales para comer, mientras que el chipa se destaca como uno de los alimentos más tradicionales y reconocibles de la cultura local. Elaborado principalmente con almidón de mandioca y queso, este producto está presente en la vida cotidiana de los paraguayos y es una de las referencias gastronómicas del país.

A esa experiencia se suma el tereré, una bebida preparada con yerba mate y agua fría que ocupa un lugar central en las costumbres paraguayas. Su consumo, muchas veces compartido entre familiares, amigos o compañeros de trabajo, forma parte de una práctica social que atraviesa generaciones y acompaña distintos momentos del día.

El recorrido por Asunción también permite descubrir sus barrios, sus calles y el ritmo cotidiano de una capital en la que conviven las tradiciones con las nuevas formas de vida urbana. Las zonas históricas y los sectores más modernos muestran distintas facetas de la ciudad, mientras que sus espacios públicos ofrecen alternativas para recorrerla desde otra perspectiva.

Uno de esos lugares es la Costanera de Asunción, ubicada frente al río Paraguay. El paseo permite contemplar el paisaje ribereño, caminar al aire libre y hacer una pausa del movimiento del centro urbano. Con vistas abiertas hacia el río, se convirtió en uno de los espacios elegidos tanto por residentes como por visitantes para disfrutar del entorno.

Así, entre la agenda deportiva y los recorridos por la ciudad, GRUPO HUARPE suma una mirada sobre la vida cotidiana paraguaya. La cobertura del Mundial de Hockey sobre Patines trasciende las pistas para mostrar también la arquitectura, la gastronomía y los paisajes de un país que recibe a deportistas, periodistas y visitantes de distintos lugares.

Desde Asunción, el equipo acerca a los sanjuaninos no solo lo que ocurre en el campeonato, sino también las historias y las costumbres que permiten conocer Paraguay más allá de la competencia.