La cobertura de Grupo Huarpe del Mundial de Hockey sobre Patines en Paraguay también incluye recorridos por lugares emblemáticos del país. En esta oportunidad, el equipo llegó hasta Luque para conocer el Museo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), un espacio dedicado a preservar la historia de uno de los deportes más populares del continente.

En sus salas, el fútbol se cuenta a través de los objetos que marcaron distintas épocas. Camisetas, trofeos y recuerdos de los protagonistas permiten reconstruir las grandes competencias y revivir momentos que quedaron grabados en la memoria de los hinchas sudamericanos.

Entre los principales atractivos se encuentran las copas que representan a los torneos más importantes de la región. Los trofeos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana comparten protagonismo con los galardones obtenidos por las selecciones nacionales, en una muestra que permite dimensionar la relevancia de estas competencias en la historia deportiva del continente.

El recorrido invita a recordar finales inolvidables, conquistas internacionales y figuras que dejaron su huella en el fútbol sudamericano. Cada pieza funciona como un vínculo con distintas generaciones de jugadores e hinchas, en una región donde el deporte forma parte de la identidad cultural.

El Museo de la CONMEBOL es mucho más que una colección de copas. Sus exhibiciones permiten acercarse a las historias que construyeron la tradición futbolística de Sudamérica y comprender el lugar que ocupa el fútbol en la vida de millones de personas.

Desde Paraguay, en medio de la cobertura del Mundial de Hockey sobre Patines, Grupo Huarpe sumó así una nueva experiencia fuera de las pistas. El recorrido por el museo permitió conocer otra dimensión de la historia deportiva sudamericana y mostrar algunos de los tesoros que conservan la memoria y la pasión del fútbol regional.