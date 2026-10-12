La cobertura del Mundial de Hockey sobre Patines también ofrece la oportunidad de conocer la historia y la cultura de Paraguay. En ese recorrido por Asunción, el equipo de Grupo Huarpe llegó hasta la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, un edificio que conserva parte de la memoria religiosa e histórica de la capital paraguaya.

Con su imponente fachada y su arquitectura de inspiración neoclásica, el templo ocupa un lugar destacado en el paisaje del centro histórico de la ciudad. Sin embargo, su importancia va más allá de su apariencia: sus orígenes se remontan a 1539, cuando se levantó una primera iglesia que, con el paso del tiempo, debió ser reconstruida en varias oportunidades.

El edificio actual comenzó a construirse en 1842, durante el gobierno de Carlos Antonio López, y fue inaugurado en 1845. Desde entonces, la catedral se consolidó como uno de los principales símbolos religiosos de Paraguay y como un punto de referencia para quienes buscan conocer los orígenes de Asunción.

Uno de los detalles que más llaman la atención en su interior es el altar mayor revestido en plata, una pieza que refleja la riqueza artística y la tradición religiosa del lugar. También se destaca el retablo principal, una obra de madera tallada y policromada que perteneció al antiguo convento franciscano.

La catedral está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad, y es el principal centro de culto católico de la capital paraguaya. Su historia también está vinculada con acontecimientos de relevancia internacional: recibió al papa Juan Pablo II en 1988 y al papa Francisco en 2015, durante sus respectivas visitas al país.

Así, entre partidos, entrenamientos y recorridos por la ciudad, la cobertura de Grupo Huarpe suma una mirada diferente sobre Asunción. La visita a la catedral permite descubrir una parte del patrimonio paraguayo y acercarse a una historia que comenzó mucho antes de que la capital se convirtiera en escenario de una nueva cita mundialista del hockey sobre patines.