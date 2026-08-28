Este viernes 28 de agosto, GRUPO HUARPE realizará un homenaje especial a Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de la Dirección de Bomberos de la Policía; y Jorge Carbajal, subjefe de la Dirección de Bomberos, cuatro funcionarios que dejaron una profunda huella en la provincia.

El especial tendrá presencia en la edición web y el diario papel de DIARIO HUARPE, además de dos emisiones audiovisuales durante la jornada. La primera será a las 11 horas, después de El Café de la Política, mientras que la segunda se realizará a las 20:30, con un recorrido por las historias y testimonios reunidos especialmente para este homenaje.

Los cuatro funcionarios fallecieron en el siniestro aéreo ocurrido en una zona del Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil, cuando cumplían una misión de capacitación vinculada al combate y la prevención de incendios forestales. La tragedia terminó con sus vidas mientras desarrollaban una tarea relacionada directamente con el servicio que habían elegido.

El hombre detrás del uniforme

Para reconstruir sus historias, DIARIO HUARPE recorrió distintos puntos de la provincia en busca de familiares, amigos, compañeros y vecinos. Desde Valle Fértil, pasando por Jáchal y el Gran San Juan, los testimonios permitieron conocer aspectos de sus vidas que van mucho más allá de sus cargos.

Una memoria que permanece

El homenaje buscará contar quiénes fueron los cuatro funcionarios, cuáles fueron sus trayectorias y qué dejaron en quienes los conocieron. Sus familiares, amigos y compañeros serán protagonistas de un relato construido desde el afecto, la admiración y el recuerdo.

Porque detrás de cada cargo había una persona, una familia, amistades, sueños y una historia que merece ser contada.

Este 28 de agosto, DIARIO HUARPE pondrá esas cuatro historias en el centro para reconocer el profesionalismo, la entrega y la dedicación de cuatro hombres que dieron su vida en servicio de San Juan.