La previa del Día de la Madre sumó este viernes una propuesta distinta en el centro de San Juan. La Ruleta de la Fortuna reunió a compradores en la Peatonal con premios aportados por comercios y entidades locales. La actividad fue organizada por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan junto al GRUPO HAURPE, la Municipalidad de la Capital, Tarjeta Data, CAME y la Federación Económica de San Juan, con el objetivo de promover las compras y acompañar una de las fechas comerciales más importantes del año.

Marcelo Quiroga, secretario general de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, explicó que la iniciativa busca generar movimiento en el centro y dar visibilidad a los comercios.

“Estas actividades lo que hacen es incentivar un poco las ventas y promocionar el comercio de Capital acá en San Juan”, declaró.

Cómo participar y qué premios se entregaron

Para participar, los clientes debían presentar un ticket por una compra de $30.000 o más realizada en comercios adheridos de Capital. Ese comprobante daba una oportunidad para girar la ruleta y acceder a regalos o vouchers para utilizar en mercadería.

Quiroga explicó que el monto fue pensado para que la propuesta fuera accesible. Según indicó, para el Día de la Madre los tickets suelen rondar entre $50.000 y $60.000, por lo que se fijó un piso menor para ampliar la participación.

Entre los premios hubo sandalias, remeras, perfumes, riñoneras y otros regalos, además de vouchers de $50.000. En los casos de compras realizadas con Tarjeta Data, esos vouchers podían duplicarse y alcanzar los $100.000.

“Estamos hablando de más de $600.000 en premios”, destacó Quiroga.





Durante la tarde participaron personas de Caucete, Ullum, Angaco y otros puntos del Gran San Juan. Para Quiroga, ese alcance muestra que la propuesta logró convocar compradores de distintos departamentos.

“El Día de la Madre es la fecha comercial más importante que tenemos después de fin de año”, sostuvo. Además de regalos para las madres, señaló que también aparecen compras para abuelas, hermanas, parejas o autorregalos.

La actividad también estuvo acompañada por un espectáculo en vivo del Ballet San Juan Nuestro Tiempo, perteneciente a la Municipalidad de la Capital. La presentación artística se sumó a la ruleta y a la convocatoria de compradores en plena peatonal.

“Una felicidad enorme”: las voces de quienes ganaron

María Figueroa consiguió el primero de los vouchers de $100.000 luego de acercarse al espacio tras escuchar a la locutora cuando regresaba de comprar el regalo para su mamá.

“Una felicidad enorme, nunca me había ganado nada. Feliz y muchas gracias por el obsequio, me viene muy bien”, contó. También explicó que tenía previsto sorprender a su madre con un desayuno.

Celina Nair participó después de comprar zapatillas para su mamá y terminó sumando otro premio gracias a la ruleta, además de planear un desayuno para el domingo.

Otra de las ganadoras fue Marcela Molina, quien llegó después de que su hijo le regalara unas zapatillas. Al pasar por el centro se enteraron de la propuesta y decidió participar.

“Está buenísimo que todas las mamás tengan la oportunidad de llevarse un regalito extra”, expresó Molina, quien se llevó unas pantuflas.

La convocatoria también sorprendió a personas que desconocían la promoción. Lorena Martínez, llegada desde Rawson, vio la fila después de realizar una compra y terminó ganando una blusa.

Habrá nuevas ruletas en otras fechas

Quiroga confirmó que la Cámara pretende repetir la experiencia en próximas fechas comerciales. El calendario de fin de año aparece como la siguiente oportunidad para organizar una propuesta similar junto a las entidades que acompañaron esta edición.

“Siempre le damos un pasito más. Ahora viene fin de año y también haremos una actividad similar”, anticipó.

El secretario general destacó el trabajo conjunto entre el Grupo Huarpe, la Municipalidad de la Capital, Tarjeta Data, la Cámara y los comerciantes para sostener estas propuestas.

“De esto no salimos solos, sino que salimos todos juntos para que el comercio mejore”, concluyó.