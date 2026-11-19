La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá múltiples propuestas para el público y Grupo Huarpe será parte de ellas con un stand pensado para interactuar con los visitantes, ofrecer entretenimiento y sorprender con importantes premios.

Durante las jornadas de la celebración, quienes se acerquen al espacio de Grupo Huarpe podrán participar de diferentes juegos y sorteos. Uno de los principales atractivos será la posibilidad de ganar un viaje a Bariloche, que incluye el traslado y el alojamiento. Se trata de una oportunidad para disfrutar de uno de los destinos turísticos más elegidos del país.

Pero habrá mucho más. El equipo del grupo preparó un montonazo de premios para entregar entre quienes participen de las actividades, por lo que cada visita al stand puede convertirse en una oportunidad para llevarse un regalo.

La propuesta busca que el público no solo disfrute de los espectáculos y las actividades de la Fiesta Nacional del Sol, sino que también tenga un espacio para compartir, jugar y participar de distintas experiencias.

Por eso, la invitación está abierta a sanjuaninos y turistas: durante la FNS, acercarse al stand de Grupo Huarpe, conocer las propuestas, sumarse a los juegos y participar por los premios.