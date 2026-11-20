La Fiesta Nacional del Sol 2026 se podrá disfrutar también desde las pantallas y plataformas digitales de GRUPO HUARPE. Este viernes, desde las 21 horas, el medio sanjuanino realizará una transmisión especial con una propuesta que combinará la cobertura de la celebración, entretenimiento, juegos y premios para quienes acompañen la emisión desde sus casas.

La conducción estará a cargo de Ana Paula Zabala, quien será la encargada de acompañar al público durante la noche con distintas propuestas para interactuar, participar y seguir de cerca todo lo que ocurra en una nueva jornada de la fiesta más importante de San Juan.

La transmisión buscará llevar el clima de la Fiesta Nacional del Sol a quienes no puedan acercarse al predio o prefieran seguir las actividades desde sus dispositivos. Además de mostrar los momentos destacados de la celebración, habrá juegos y sorteos para que los espectadores también sean protagonistas de la cobertura.

A qué hora comienza la transmisión de GRUPO HUARPE

La cita será este viernes 20 de noviembre, desde las 21 horas, con Ana Paula Zabala al frente de la conducción a través de Kick.com/huarpetv o www.diariohuarpe.com. Durante la emisión, los espectadores podrán seguir la cobertura de la Fiesta Nacional del Sol, sumarse a los juegos y estar atentos a las consignas para participar de los sorteos.

La invitación es a conectarse y acompañar a GRUPO HUARPE en una noche que tendrá música, entretenimiento, encuentros y la posibilidad de llevarse un viaje a Bariloche para dos personas.

Así, la Fiesta Nacional del Sol también se vivirá a través de la transmisión especial, con una propuesta para que los sanjuaninos puedan ser parte de la celebración desde cualquier lugar.

Un viaje a Bariloche para dos personas, entre los premios

Uno de los grandes atractivos de la propuesta será la posibilidad de ganar un viaje a Bariloche para dos personas. GRUPO HUARPE anunció este sorteo como parte de las acciones especiales que acompañarán la Fiesta Nacional del Sol 2026.

De esta manera, quienes sigan la transmisión tendrán la oportunidad de participar por un premio que invita a imaginar una escapada a uno de los destinos turísticos más elegidos de Argentina.

El sorteo se suma a los juegos y otras propuestas de entretenimiento que formarán parte de la emisión, con el objetivo de generar un espacio de participación y cercanía con los sanjuaninos durante una noche de celebración.

La iniciativa forma parte de la cobertura especial que GRUPO HUARPE preparó para esta edición de la FNS, con presencia en el evento y contenidos pensados para mostrar tanto los grandes espectáculos como las experiencias de las personas que recorren el predio.