La misa presidida por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, dejó imágenes de una jornada histórica y cargada de emoción. GRUPO HUARPE tuvo acceso a un sector privilegiado desde donde pudo captar algunas de las postales más impactantes de la celebración.

Una multitud reunida por la fe

Miles de fieles llegaron desde distintos puntos del país para participar del encuentro con el Santo Padre en suelo argentino. La celebración estuvo marcada por la fe, la alegría y la emoción de quienes se acercaron para compartir este acontecimiento.

Gestos, miradas y oraciones fueron parte de una jornada que reunió a una multitud en torno a un mismo sentimiento. Desde una ubicación privilegiada, las cámaras de Grupo Huarpe registraron distintos momentos de la misa y la participación de los presentes.

Las postales de una jornada histórica

El acceso a un sector especial permitió obtener imágenes exclusivas de la celebración religiosa, con una perspectiva diferente de lo que ocurrió en el Monumento a los Españoles. Las fotografías reflejan la emoción de los fieles y la importancia del encuentro con León XIV.

A través de estas imágenes, Grupo Huarpe comparte algunas de las mejores postales de una jornada que quedó marcada por la visita del Papa a la Argentina.