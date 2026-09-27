GRUPO HUARPE y Boomerang llevaron solidaridad y sonrisas a Astica

La localidad de Astica, en Valle Fértil, fue escenario de una nueva jornada solidaria impulsada por GRUPO HUARPE junto al grupo Boomerang, que permitió compartir una tarde de juegos, regalos, golosinas y actividades recreativas con niños y familias de la zona.

La iniciativa tuvo como eje no solamente la entrega de donaciones, sino también el encuentro entre quienes participan de la campaña y la comunidad. El objetivo de Boomerang, según explicaron sus integrantes, es generar vínculos con las personas de los lugares que visitan y regresar periódicamente para mantener ese contacto.

La actividad se concretó en el Club Social Astica, institución que acompañó la jornada. Su presidenta, Juliana Riveros, destacó la importancia de este tipo de acciones para los chicos de la localidad. “Para nosotros es muy importante, es una alegría para cada chico, una sonrisa para cada uno”, señaló Riveros.

El club cuenta actualmente con alrededor de 70 chicos que participan de las categorías de fútbol, además de actividades de atletismo y propuestas destinadas a adultos mayores. Para Riveros, el acompañamiento externo resulta importante para sostener las iniciativas de la institución. “Es algo muy lindo poder tener respaldo, ayuda más que nada porque esto se hace todo de corazón”, expresó la presidenta del Club Social Astica.

14 años de travesías solidarias

Elida Lezcano, integrante de Boomerang, explicó que el grupo lleva 14 años realizando travesías solidarias en distintos puntos de San Juan. La iniciativa nació a partir de un grupo de amigos vinculados al fútbol que decidió transformar una promesa en una acción solidaria.

Elida Lezcano y Victoria Rojas - integrantes de Boomerang. FOTO: DIARIO HUARPE

Con el paso del tiempo, el grupo modificó su manera de trabajar. Según relató Lezcano, entendieron que la tarea no debía limitarse a llevar elementos y regresar, sino que también debía permitir construir relaciones con las comunidades.

Astica es uno de esos lugares. El grupo ya visitó la localidad en distintas oportunidades y, de acuerdo con Lezcano, hace alrededor de ocho años que mantienen este vínculo.

La propia denominación del grupo representa esa idea. Elida explicó que eligieron el nombre Boomerang porque simboliza algo que va y vuelve. “Nosotros llevamos muchas cosas o llevamos muy buenas acciones o actitudes, pero nos vuelve casi el doble o muchas veces más”, explicó.

En ese sentido, señaló que las donaciones materiales son solamente una parte de la experiencia. A cambio, los integrantes reciben el contacto con las comunidades, los abrazos y el cariño de los niños. “Volver con las manos vacías, pero con el corazón lleno de cariño, abrazo y sonrisa de los niños”, resumió.

Una red detrás de cada jornada

Victoria Rojas, integrante de Boomerang desde hace aproximadamente una década, contó que llegó al grupo a través de su primo Franco Suárez, uno de sus fundadores. La posibilidad de compartir con los niños y participar de las travesías fue lo que la llevó a sumarse.

Juliana Rivero - Presidenta del Club Social Astica. FOTO: DIARIO HUARPE

Rojas remarcó que las actividades se desarrollan en condiciones diferentes según cada destino, con jornadas de frío o calor, pero que el encuentro con los chicos es uno de los principales motivos para continuar.

Lezcano también destacó que, aunque en las jornadas suelen verse solamente algunos integrantes de Boomerang, detrás de cada viaje existe una red de personas y empresas que colaboran con el traslado, los juguetes, las golosinas y otros elementos necesarios.

La acción en Astica contó además con el acompañamiento de GRUPO HUARPE, que participó de la campaña de recolección y del traslado y entrega de las donaciones. La iniciativa se había puesto en marcha semanas atrás con una convocatoria abierta a la comunidad para reunir juguetes, golosinas y materiales destinados a las actividades recreativas.

La jornada en Valle Fértil forma parte de una relación de colaboración que GRUPO HUARPE y Boomerang ya habían desarrollado durante otras acciones solidarias de 2026, entre ellas la campaña vinculada a escuelas de las sierras de Valle Fértil.