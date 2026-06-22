La pasión por la Selección Argentina trasciende fronteras y quedó reflejada en la cobertura especial que realizó GRUPO HUARPE desde el Fan Fest de Dallas, en la previa del partido entre la Albiceleste y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El apoyo a la Selección no proviene únicamente de argentinos. Entre los asistentes aparecieron hinchas de México, Cuba, Estados Unidos, Perú y otros países de América que eligieron vestir la camiseta celeste y blanca para acompañar al equipo de Lionel Messi.

Un aficionado mexicano resumió el sentimiento de muchos presentes: "Argentina nos representa en América y por eso le voy a Argentina. Esperemos que la Copa se quede en este continente". Cuando fue consultado sobre la posibilidad de ver a Messi en el estadio, reconoció que los precios estaban fuera de su alcance. "Me hubiera gustado verlos en el estadio, pero está muy caro", afirmó.

La misma situación relataron dos hinchas cubanos que aguardaban el ingreso al Fan Fest. "Siempre Argentina, vamos arriba", expresaron. Sobre las entradas, fueron contundentes: "Ni siquiera intentamos comprar, están carísimas".

Un sueño que cuesta miles de dólares

Entre los asistentes también había argentinos que viajaron especialmente para seguir el Mundial. Una familia de Buenos Aires contó que logró conseguir localidades para otro encuentro de la fase de grupos, pero no para el choque ante Austria. "Cuando sumás pasaje, entrada y alojamiento, es un montón", señalaron.

Otro fanático argentino explicó que intentó conseguir tickets hasta último momento. "Las conseguías entre 1.500 y 3.000 dólares. Tanto no se puede pagar", afirmó.

El estadio más grande del Mundial

Mientras miles de personas se preparaban para seguir el encuentro desde las pantallas gigantes del Fan Fest, el estadio de Dallas se convertía en el centro de atención. Con capacidad para 94.000 espectadores, es el recinto más grande de la Copa del Mundo 2026 y albergará nueve partidos, incluida una semifinal.

Desde allí, Grupo Huarpe mostró una postal que resume el fenómeno de la Selección Argentina: miles de personas de distintos países, muchas sin entradas, pero unidas por la misma ilusión de ver a Lionel Messi y a la Scaloneta seguir avanzando en el Mundial.