GRUPO HUARPE ya está en Palermo para cubrir la primera misa del papa León XIV

GRUPO HUARPE ya está en Palermo para registrar la primera misa del papa León XIV en la Argentina. Con presencia en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, donde se espera una multitud de fieles, el multimedio sanjuanino despliega una cobertura especial para acercar a la audiencia todos los detalles de una jornada histórica.

La periodista Ana Paula Zabala es la enviada especial de D en Buenos Aires y cuenta con una acreditación especial de Cancillería para acceder al sector destinado a la prensa durante la celebración. Desde allí, registra la previa, el movimiento de los fieles, los preparativos y las alternativas del encuentro del Papa con los argentinos.

La presencia del equipo periodístico en Palermo permite mostrar desde el lugar la expectativa que se vive entre quienes llegaron desde distintos puntos del país y del exterior. Familias, peregrinos y grupos religiosos comenzaron a concentrarse desde temprano, algunos después de haber pasado la noche en las inmediaciones de la avenida Del Libertador.

Una cobertura desde distintos puntos del país

La cobertura de GRUPO HUARPE forma parte de un despliegue periodístico multiplataforma organizado para seguir durante tres días la visita de León XIV a la Argentina. El trabajo se desarrolla desde San Juan, Buenos Aires y Córdoba, con enviados especiales, móviles, transmisiones en vivo, entrevistas, crónicas y contenidos exclusivos.

La propuesta contempla la participación de las distintas unidades del multimedio. Diario Huarpe lleva la información a su edición digital, sus redes sociales y el diario papel, con noticias actualizadas, testimonios y relatos de los acontecimientos más importantes de la agenda papal.

Por su parte, Huarpe TV desarrolla una programación especial con conexiones en directo, cobertura de los principales acontecimientos y espacios de análisis. Uno de los momentos centrales será la transmisión completa de la misa en Palermo, acompañada por especialistas que abordarán las dimensiones religiosas, eclesiásticas y geopolíticas de la visita.

Radio Mitre San Juan también integra el operativo informativo, con móviles y contenidos para acercar a los oyentes las alternativas de la visita y las repercusiones que genera en el país.

El despliegue busca, además, recuperar las historias de los sanjuaninos que participan de las actividades, sus experiencias y las distintas expresiones de fe que acompañan la llegada del Pontífice.

Con equipos trabajando desde diferentes puntos del país y presencia periodística en los principales escenarios, Grupo Huarpe busca ofrecer una cobertura integral de la visita de León XIV, combinando información, imágenes, testimonios y análisis para que la audiencia sanjuanina pueda seguir cada momento de este acontecimiento.