Grupo Lorenzo lanzó en San Juan la nueva generación de Peugeot Partner y Citroën Berlingo, dos vehículos utilitarios livianos que llegan al mercado local renovados en diseño, tecnología y eficiencia, con foco en el trabajo profesional y la logística urbana.

El lanzamiento se realizó en alianza con Stellantis Argentina, que desarrolló ambos modelos sobre una arquitectura común. Si bien mantienen la identidad de cada marca, comparten una base técnica orientada a mejorar la productividad y reducir el costo total de operación.

Las nuevas Partner y Berlingo están diseñadas como herramientas de trabajo versátiles, adaptables a múltiples rubros como distribución urbana, logística de última milla, servicios técnicos, flotas corporativas, pymes y grandes empresas.

Entre sus principales atributos, ambas incorporan un motor diésel 1.6 Turbo HDi de inyección directa Common Rail, con 92 CV y 230 Nm de par motor, lo que garantiza una respuesta eficiente incluso en condiciones de carga exigente. En términos de capacidad, ofrecen hasta 865 kg de carga útil y un volumen de 3,9 m³, posicionándose entre los utilitarios más amplios del segmento, además de contar con cabina para tres pasajeros, lo que amplía su funcionalidad en el trabajo diario.

Vista general de la Peugeot Partner, uno de los utilitarios incorporados por Grupo Lorenzo.

En materia de tecnología, incorporan pantalla táctil central de 10 pulgadas, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento, mientras que el equipamiento se completa con volante multifunción regulable en altura y profundidad con control y limitador de velocidad crucero, dirección eléctrica que mejora la maniobrabilidad en entornos urbanos y un sistema de frenos a disco en las cuatro ruedas junto con freno de mano eléctrico, lo que eleva los estándares de seguridad.

Detalle del volante y tablero de la Peugeot.

También cuentan con un área de carga optimizada mediante panel divisor y protecciones parciales que garantizan mayor durabilidad del sector trasero, pensada para el uso intensivo. Todo el conjunto apunta a reducir el costo operativo y maximizar la eficiencia en el uso profesional.

Puesto de conducción de la nueva Citroën Berlingo.

Desde Grupo Lorenzo destacaron que las unidades ya se encuentran disponibles en San Juan con precio promocional y financiación de hasta 36 meses con tasa 0%, una herramienta orientada a facilitar la incorporación de flotas y vehículos para empresas y emprendedores locales.

Vista del interior de las utilitarias.

El concesionario Peugeot Lorenzo, ubicado en avenida José Ignacio de la Roza oeste 1663, será sede de la presentación oficial de la Partner el próximo viernes 26 de junio, en una jornada de puertas abiertas de 11 a 20 horas.

Por su parte, Citroën Lorenzo presentará la nueva Berlingo el jueves 3 de julio en su sede de Lateral Circunvalación sur-este 1575, también en formato de jornada abierta al público.

Con este lanzamiento, Grupo Lorenzo refuerza su posicionamiento como uno de los principales actores del mercado automotor en la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria y una red de 17 sucursales en el país.