Grupo Lorenzo presentó oficialmente en San Juan la nueva Jeep Avenger híbrida, un SUV compacto que llega al mercado provincial con una propuesta que combina diseño moderno, tecnología y el característico espíritu aventurero de la marca. El lanzamiento se realizó en el concesionario oficial de Jeep, donde clientes e interesados pudieron conocer el vehículo y las distintas opciones de adquisición.

El nuevo modelo, que ya logró posicionarse en más de 70 países, inicia su producción regional en Brasil y busca conquistar el mercado sudamericano. Dentro de la gama Jeep, se presenta como una alternativa de acceso a la marca y amplía la oferta integrada por Renegade, Compass y Commander.

La nueva Jeep Avenger combina diseño moderno y tecnología.

"Este Jeep nos invita a dar el salto y acercarnos a la marca con un producto súper competitivo. Es la oportunidad perfecta para animarse a dar el primer paso", destacó el gerente comercial de Jeep RAM Lorenzo durante la presentación.

El SUV compacto llega para ampliar la oferta de Jeep en San Juan.

Diseño moderno con el ADN de Jeep

La nueva Jeep Avenger conserva elementos distintivos de la marca, como la tradicional parrilla de siete ranuras, pero incorpora líneas más modernas, una nueva firma luminosa y una carrocería compacta diseñada para facilitar la conducción urbana.

Sus dimensiones permiten una mayor maniobrabilidad en la ciudad, mientras que los voladizos cortos y la altura libre al suelo buscan ofrecer versatilidad para distintos tipos de recorridos.

Los sanjuaninos ya pueden conocer y probar la nueva Jeep Avenger.

Desde el concesionario destacaron que el modelo apunta tanto a quienes desean pasar de un automóvil tradicional a un SUV como a aquellos que buscan adquirir su primer vehículo de la marca Jeep.

Tecnología, comodidad y seguridad

En el interior, la Avenger apuesta por un diseño minimalista y funcional, con pantallas digitales de alta resolución para el instrumental y el sistema multimedia.

. La Jeep Avenger se destaca por su equipamiento y diseño innovador.

También incorpora espacios de almacenamiento distribuidos en el habitáculo, materiales resistentes y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), orientados a mejorar la seguridad y la experiencia al volante.

El equipamiento busca responder a las necesidades de quienes utilizan el vehículo diariamente, sin dejar de lado la comodidad y la versatilidad características de los SUV.

Autoridades y representantes de Grupo Lorenzo participaron de la presentación oficial.

Dónde conocer la nueva Jeep Avenger en San Juan

Los interesados en conocer y probar el nuevo modelo pueden acercarse al concesionario oficial Jeep de Grupo Lorenzo, ubicado en Lateral Este de Acceso Sur y Las Cañitas, en Rawson.

La atención es de lunes a viernes, de 9 a 19, y los sábados, de 9 a 13. Allí también se pueden consultar las opciones de compra disponibles.

Con casi 30 años de trayectoria en el mercado automotor, Grupo Lorenzo cuenta con 22 sucursales, más de 600 colaboradores y una amplia representación de marcas. La incorporación de la Jeep Avenger híbrida forma parte de su estrategia de ampliar la oferta de vehículos en San Juan y la región de Cuyo.