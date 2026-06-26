Grupo Lorenzo presentó la nueva Peugeot Partner 2026 en San Juan

Grupo Lorenzo lanzó oficialmente en San Juan la nueva Peugeot Partner Comfort 2026, una versión renovada de la tradicional utilitaria que incorpora mejoras en capacidad, confort y tecnología, manteniendo la confiabilidad del motor HDI 1.6. La presentación se realizó en el concesionario oficial y contó con la participación del asesor comercial Carlos Vargas, quien dialogó con DIARIO HUARPE sobre las principales novedades del modelo.

La nueva Peugeot Partner amplía su capacidad de carga y mantiene el motor HDI 1.6.FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Más espacio para pasajeros y carga

Una de las principales novedades de la nueva Partner es la incorporación de una plaza adicional, lo que permite transportar a más personas con mayor comodidad, además de un incremento en la capacidad de carga.

Autoridades y personal de Grupo Lorenzo posa en el evento de lanzamiento.FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

"Le agregamos una plaza más. Hoy por hoy puede utilizarse para viajar muy cómodamente y también sumamos 60 centímetros más de capacidad de carga, manteniendo el mismo corazón del vehículo, que es el motor HDI 1.6 con caja manual de cinco marchas", explicó el asesor comercial.

Estas mejoras buscan ofrecer una alternativa tanto para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo como para quienes necesitan un utilitario versátil para viajes y actividades familiares.

Más confort y tecnología

El nuevo vehículo fue exhibido en el salón de ventas de Grupo Lorenzo. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Además de los cambios en dimensiones, la Peugeot Partner Comfort incorpora un importante salto en materia de equipamiento.

"Tiene compartimientos muy seguros para guardar objetos personales y valiosos, una pantalla multimedia de 10 pulgadas, dirección eléctrica, volante multifunción, freno de mano eléctrico, espejos regulables y levantavidrios eléctricos. Es un vehículo muy completo que reúne comodidades tanto para trabajar como para viajar", detalló Vargas.

Financiación a tasa 0% y precio promocional

Personal de Grupo Lorenzo celebró la presentación de la nueva partner. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Desde Grupo Lorenzo destacaron que el lanzamiento está acompañado por una propuesta comercial especial para facilitar el acceso al nuevo modelo. "Tenemos financiación de hasta 30 millones de pesos en cuotas con 0% de interés, para que el cliente pueda acceder solamente presentando su DNI", indicó Vargas.

En cuanto al valor de lanzamiento, precisó que la nueva Peugeot Partner Comfort tiene un precio promocional de $39.500.000, puesta en calle.

Finalmente, invitó a los interesados a conocer el vehículo en el concesionario. "Los esperamos en Avenida Ignacio de la Rosa 1665 Oeste, Capital, para que vivan la experiencia de la nueva Peugeot Partner."

Con este lanzamiento, Grupo Lorenzo amplía la oferta de vehículos utilitarios en San Juan con un modelo que apuesta por combinar mayor capacidad, tecnología y opciones de financiación accesibles para particulares y empresas.