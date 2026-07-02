Grupo París presentó el nuevo Chevrolet Sonic con un gran evento en San Juan

Grupo París presentó oficialmente el nuevo Chevrolet Sonic, un modelo que amplía la oferta de la marca en el país. Durante el evento también se concretó la entrega de vehículos a nuevos propietarios, uno de los momentos más emotivos de la jornada.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el propietario de Grupo París, Gastón Rossi, expresó su satisfacción por la convocatoria y el clima que acompañó la presentación. "La verdad que estamos muy contentos porque es una noche mágica. Vivir este evento con tanta familia retirando su nuevo vehículo nos pone muy felices", aseguró.

Las personas pudieron observar el nuevo vehículo.

Respecto al lanzamiento, Rossi explicó que el Chevrolet Sonic llega para ubicarse entre el Onix y la Tracker dentro de la gama de la marca. "Hoy presentamos el nuevo Sonic, un modelo que está ubicado entre el Onix y la Tracker. Se presenta en dos versiones, Premier y RS, esta última con un perfil más deportivo. Tiene un motor naftero tricilíndrico de 1.000 centímetros cúbicos y un consumo realmente muy bajo", detalló.

El empresario destacó que el vehículo también estará disponible mediante plan de ahorro, una modalidad que incorpora la opción de Plan de Entrega Asegurada (PEA). "El Sonic se lanza en plan de ahorro a 84 meses y tiene la ventaja de que, desde la cuota tres, con un monto pactado, el cliente puede adjudicar el vehículo y seguir pagando cuotas en pesos y sin interés", explicó.

Familias asistieron al evento organizado por Grupo París.

Más allá del lanzamiento, Rossi remarcó que cada entrega representa un momento especial para quienes cumplen el sueño del auto propio. "Muchas veces para nosotros puede parecer algo cotidiano porque entregamos vehículos todos los días, pero detrás de cada entrega hay un enorme esfuerzo, ilusiones y familias felices. Siempre le decimos al equipo que cada entrega tiene que ser única", afirmó.

En cuanto a las alternativas de compra, señaló que el concesionario ofrece venta directa, recepción de usados de todas las marcas, financiación con tasas de fábrica y planes adaptados a las posibilidades de cada cliente.

Finalmente, Rossi resaltó el trabajo que realiza Grupo París en el servicio posventa. "Tenemos un equipo de más de 25 personas y la mitad está dedicada exclusivamente al taller. Hacemos mucho foco en la venta, pero todavía más en la posventa, porque queremos acompañar al cliente durante toda la vida útil de su vehículo", concluyó.