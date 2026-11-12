GTA 6 en Argentina, cuánto costará con los impuestos incluidos

A una semana de su lanzamiento, Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya tiene precios oficiales de preventa en Argentina, pero el monto que terminarán pagando los jugadores será considerablemente mayor por los impuestos. La versión estándar cuesta $113.299 en Xbox y US$79,99 en PlayStation Store, aunque con los recargos una compra puede superar los $150.000 y la edición más completa llegar a unos $193.000.

El videojuego desarrollado por Rockstar Games se estrenará el próximo 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La preventa de GTA 6 ya está disponible en las tiendas digitales y permite reservar tanto la edición estándar como la Ultimate, que incluye contenido adicional.

La diferencia de precios responde a la moneda utilizada por cada plataforma y a los impuestos en Argentina. Mientras Microsoft Store publica los valores directamente en pesos, PlayStation Store cobra en dólares, por lo que el importe final también depende de la cotización aplicada por el banco.

Cuánto cuesta GTA 6 en Argentina con impuestos

En Xbox Series X|S, la edición estándar tiene un precio oficial de $113.299, mientras que la Ultimate cuesta $141.990, sin incluir los recargos.

Si se aplica el 21% de IVA y un 2% adicional de Ingresos Brutos, como ocurre en determinadas jurisdicciones, los valores finales aproximados son $139.358 para la edición estándar y $174.648 para la Ultimate.

En PlayStation 5, los precios oficiales son US$79,99 y US$99,99, respectivamente. Tomando como referencia un dólar de $1.570 y los mismos recargos, los valores ascienden a unos $154.469 y $193.091.

Estos cálculos son estimativos. Los montos pueden variar según la provincia, el tipo de cambio y las condiciones de la tarjeta utilizada para pagar.

Qué impuestos se aplican a la compra de GTA 6

Uno de los principales factores que encarece el precio de GTA 6 es el IVA del 21% aplicado a los servicios digitales alcanzados por la normativa argentina.

A ese porcentaje pueden sumarse percepciones provinciales de Ingresos Brutos, que no son iguales en todo el país. Por eso, un comprador de San Juan no necesariamente pagará el mismo importe que uno de Buenos Aires.

Sin embargo, existe una diferencia importante respecto de otras compras en dólares: ARCA excluye desde abril de 2025 a determinadas plataformas de videojuegos, entre ellas PlayStation Network y Microsoft, de la percepción del 30% sobre operaciones en moneda extranjera.

Esto significa que no corresponde agregar automáticamente ese 30% al precio de la preventa, aunque sí deben contemplarse los restantes impuestos aplicables.

Xbox o PlayStation, dónde conviene comprar GTA 6

Con los valores publicados actualmente, Xbox ofrece la alternativa oficial más económica para quienes pagan directamente con una tarjeta argentina.

La diferencia entre las versiones estándar de ambas plataformas ronda los $15.000 cuando se comparan los cálculos realizados con un 23% de recargos.

En PlayStation, el precio final puede modificarse si cambia la cotización del dólar antes de que se concrete la operación.

También existen preventas en comercios argentinos y ofertas de cuentas digitales a valores inferiores. Sin embargo, estas últimas no equivalen a comprar el juego directamente en una cuenta propia de las tiendas oficiales y pueden tener restricciones de acceso.

Cuándo sale GTA 6 y qué incluye la preventa

Rockstar Games confirmó que GTA 6 llegará el jueves 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por el momento, no hay una fecha oficial para su lanzamiento en PC.

Quienes reserven las ediciones digitales recibirán contenido adicional del paquete Vintage Vice City y un mes de GTA+, según las condiciones de la promoción.

Otra particularidad es que las versiones comercializadas en caja no incluirán un disco físico, sino un código para descargar el videojuego.

De esta manera, el esperado regreso de la saga llegará acompañado de una inversión importante para los jugadores argentinos, que deberán considerar tanto el precio del juego como los impuestos antes de confirmar la compra.