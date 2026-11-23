GTA 6 recupera una de las características más populares de la franquicia: los trucos y códigos que permiten modificar diferentes aspectos de la partida. El videojuego de Rockstar Games incorpora combinaciones para conseguir dinero, obtener ventajas durante los enfrentamientos, modificar el clima y desbloquear vehículos.

La propuesta está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con un sistema que requiere cumplir determinadas condiciones antes de activar las opciones. No todos los trucos están habilitados desde el comienzo, ya que algunos exigen completar la campaña principal o superar desafíos específicos.

Cómo activar los trucos en GTA 6

Para utilizar los códigos primero hay que desbloquear la función, que está vinculada al avance de la historia. El acceso general requiere completar la campaña principal, aunque algunos trucos tienen condiciones adicionales.

Una vez habilitada la opción, el jugador debe abrir el teléfono del personaje presionando la flecha hacia arriba de la cruz de control. Después, tiene que mantener L1 en PlayStation o LB en Xbox, pulsar R1 o RB, respectivamente, e introducir la secuencia de direcciones correspondiente.

Un aspecto importante es que activar los trucos impide guardar el progreso de esa sesión y deshabilita temporalmente los trofeos y logros. Por eso, se recomienda guardar la partida antes de ingresar cualquier combinación.

El código para conseguir dinero y otras ventajas

Entre las alternativas disponibles aparece un truco para obtener $250.000 dentro del juego. La combinación es ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → y solamente se habilita después de completar la historia principal.

También existen opciones para aumentar la concentración, conseguir blindaje corporal y modificar las condiciones de los enfrentamientos. Sin embargo, cada una puede exigir determinados avances antes de quedar disponible.

Munición infinita, blindaje y vehículos

Los trucos relacionados con el combate requieren completar pruebas específicas. Para conseguir munición infinita es necesario obtener al menos 25 medallas de plata en los campos de tiro, mientras que disparar sin recargar exige alcanzar 25 medallas de oro.

En el caso del blindaje corporal, el requisito es completar 100 entrenamientos. También hay efectos vinculados al nivel de búsqueda policial que dependen de la cantidad de veces que el jugador logra escapar de las autoridades.

Los códigos permiten acceder a diferentes vehículos, entre ellos motocicletas, camiones y maquinaria pesada. Por ejemplo, la Maibatsu Boomazoom requiere superar cinco desafíos de compras, mientras que para conseguir la topadora primero hay que descubrirla en el menú de progreso.

También están previstos trucos para vehículos especiales como el tanque Hauners Rhino y el avión de combate Hauners P-996 Lazer, aunque sus combinaciones todavía no están documentadas en su totalidad.

¿Se puede conseguir dinero infinito?

Una de las consultas más frecuentes de los jugadores está relacionada con la posibilidad de obtener dinero ilimitado. Sin embargo, no existe un código confirmado que permita acumular fondos infinitos y conservarlos permanentemente en la partida.

La combinación de $250.000 representa una ventaja económica, pero tiene como limitaciones la necesidad de completar la campaña y la imposibilidad de guardar el avance de esa sesión. Durante la historia también se puede conseguir dinero mediante actividades como robos de vehículos, atracos a joyerías y bancos.