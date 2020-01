Guaidó fue ratificado como presidente interino en una de dos sesiones paralelas del parlamento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Juan Guaidó fue ratificado como presidente interino de Venezuela por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) en una de dos sesiones paralelas efectuadas hoy, en una nueva expresión del conflicto por la autoridad del cuerpo tras la reciente reelección de aquel y la designación de otro legislador por el chavismo y sus aliados.



El parlamento unicameral debía realizar su primera sesión ordinaria del año, después de que el domingo escogiera sus autoridades para 2020 en dos debates paralelos y con sendos diputados designados, luego de que tropas militares impidieran el ingreso de los legisladores opositores a la sede de la AN.



Los dos sectores convocaron a sendas sesiones para hoy, ambas en el Palacio Federal Legislativo, y primero se inició la del grupo minoritario, presidido por el ex opositor Luis Parra, mientras la mayoría opositora era otra vez impedida de acceder al edificio por tropas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar).



La confusión dio lugar a una anécdota risueña cuando Franklyn Duarte, primer vicepresidente de la conducción de Parra, quiso entrar a la AN y el militar que le exigió que se identificara le preguntó: “¿El vicepresidente de cuál Asamblea?”, según el diario digital Efecto Cocuyo.



Allí, en las afueras de la sede de la AN, varios periodistas sufrieron agresiones -y algunos de ellos, el robo de pertenencias- por parte de grupos de civiles armados afines al gobierno chavista, según denunciaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el diario madrileño El País.



Paralelamente, el grupo encabezado por Parra -integrado por poco más de 40 diputados, según datos de la oposición citados por la agencia de noticias EFE- inició un debate acerca de la escasez de combustible en un país que dejó de estar entre los mayores productores de petróleo pese a tener las mayores reservas del mundo.



“Vamos a allanar el camino para que podamos salir de esta tragedia que representan (el presidente) Nicolás Maduro y sus cómplices”, dijo Parra al comienzo de esa sesión.



Parra pertenecía al partido opositor Primero Justicia (PJ), que lo expulsó el mes pasado luego de que fuera involucrado en la llamada “Operación Alacrán”, por la cual al menos nueve diputados de diversos partidos opositores recibieron sobornos, aparentemente del chavismo, para evitar la reelección de Guaidó, según denuncias del antichavismo e informes de la prensa local.



Mientras se realizaba ese primer debate, los opositores se abrieron paso tras varios minutos de forcejeos con los militares e ingresaron al hemiciclo. Cuando eso ocurrió, Parra abandonó el recinto y se dirigió a la oficina de la presidencia.



Una vez con el control del lugar, la mayoría opositora celebró una sesión en la que denunció la toma del Palacio Legislativo por las fuerzas armadas y ratificó a Guaidó como presidente interino de la república, para lo que le tomó un nuevo juramento.



“En nombre de los que hoy no tienen voz, de esas madres que lloran a sus hijos en la lejanía, en nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes de presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad”, dijo Guaidó con su mano derecha sobre un ejemplar de la Constitución.



Guaidó había sido proclamado mandatario encargado de la república el 23 de enero pasado, luego de que la AN desconociera el período presidencial iniciado el 10 de ese mes por Maduro, por considerar que surgió de elecciones irregulares.



Sin embargo, y a pesar de que designó virtuales ministros y embajadores, nunca pudo hacerse de los resortes fácticos del poder, tales como las fuerzas armadas y de seguridad, la justicia y la burocracia estatal.