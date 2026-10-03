La posibilidad de eventuales crecidas del río San Juan llevó a la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre) a reforzar el trabajo preventivo en la zona de las Lagunas de Guanacache. En ese marco, autoridades provinciales se reunieron con integrantes de la Comunidad Pinkanta para analizar los posibles escenarios y definir acciones anticipadas.

El encuentro se realizó como parte de las medidas que impulsa el Gobierno de San Juan frente a las posibles consecuencias asociadas al fenómeno de El Niño. El objetivo es reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta en los territorios que podrían verse afectados.

Qué analizaron en Guanacache

Durante la reunión se abordó especialmente la situación de los territorios de las comunidades huarpes ubicados en el área de influencia de las Lagunas de Guanacache.

Uno de los principales puntos de análisis fueron las eventuales crecidas relacionadas con el cauce del río San Juan. También se evaluaron medidas de prevención y mitigación que puedan implementarse con anticipación, de acuerdo con las características de cada sector.

Del encuentro participaron el jefe de Asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo; el director de Hidráulica, José María Ginestar; una representante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y referentes de la Comunidad Pinkanta.

El trabajo continuará con otras comunidades

La estrategia preventiva no quedará limitada a la Comunidad Pinkanta. Según lo acordado, en los próximos días se realizará una nueva reunión con representantes de las demás comunidades cercanas a las Lagunas de Guanacache.

La próxima instancia permitirá ampliar el relevamiento de la zona y avanzar en la definición de acciones conjuntas. La intención es contemplar las necesidades y características particulares de cada comunidad frente a los distintos escenarios que puedan presentarse.

Un operativo preventivo

El trabajo forma parte de las acciones que la Copre desarrolla junto con organismos provinciales, municipios y comunidades para anticipar situaciones de riesgo y coordinar respuestas frente a posibles contingencias.

De esta manera, el abordaje en Guanacache busca avanzar antes de que se produzcan eventuales crecidas, con participación de las comunidades que conocen el territorio y de los organismos encargados de la respuesta ante emergencias.