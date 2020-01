Guardavidas de Monte Hermoso graban un video de cumbia para promover la práctica de RCP

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Cuatro integrantes del cuerpo de guardavidas del balneario bonaerense de Monte Hermoso participaron, junto al grupo "Cumbia Guardavidas" de Las Toninas, de un video que se comenzó a viralizar por las redes sociales para promover la práctica de reanimación cardiopulmonar (RCP).



"Se trata del tema Despierta Corazón que busca promover la práctica de RCP solo con las manos, tomando como ejemplo las recomendaciones de la American Heart Association (AHA) sobre cómo actuar cuando se ve a un adolescente o un adulto sufrir un colapso súbito", informaron desde el cuerpo de guardavidas de Monte Hermoso.



Se trata del segundo video realizado por el grupo de guardavidas de Las Toninas, "Cumbia Guardavidas", ya que el primero fue "Cuidado con el chupón" del 2018 donde se buscó concientizar sobre los recaudos en la playa.



En el nuevo video participaron cuatro guardavidas de Monte Hermoso con tomas realizadas en un sector del Faro Recalada.



Alejandro Lis, uno de los guardavidas de Monte Hermoso que participó del video, dijo hoy a Télam que "fue realizado por Mariano Márquez que es de las Toninas y que en su momento había hecho el del chupón que fue subido a Youtube y que al no tener tanta repercusión los subimos a nuestra página de Facebook donde explotó".



"El también es guardavidas y como estuvo agradecido, después de dos años grabó este tema y nos llamó para que participemos de alguna manera. Fue entonces que les mandamos un video de pocos segundos con un baile haciendo masajes de RCP", comentó Lis, que tiene 43 años y desde hace 21 temporadas trabaja en Monte Hermoso.



"Fuimos hasta el Faro, hicimos el paso y se lo mandamos donde participamos del video", agregó al guardavidas y aclaró que además participaron Agustina Salazar, Cristian Zimerman y Alejandro Montero.



El guardavidas aclaró que "el video es cómo actuar ante una emergencia y con el masaje de RCP se puede salvar una vida".



Al ser consultado sobre el video y promover el RCP, Lis afirmó que "me parece bárbaro porque estamos mucho con ese tema, soy del tema que tiene que estar sí o sí puesto en las escuelas primarias con los chiquitos y hay canciones jugadas para enseñar a nenes de jardín y primaria".



"Para mí es fundamental todo lo que ayude a concientizar, contar con los números de emergencia y cómo actuar ante dicha situación", puntualizó, aunque aclaró que el nuevo video realizado en Las Toninas no pretende ser instructivo, sino que "es musical".



"Recomendamos a todas las personas realizar un curso de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), ya que puede salvarle la vida a una persona en cualquier momento", agregaron de la banda "Cumbia Guardavidas" en su video de youtube.



En el marco del video participaron bomberos Voluntarios de Santa Teresita, bastoneras del Mar Guardia y Honor Las Toninas, grupo de Folclore niños y jóvenes y escuela Municipal de Arte.