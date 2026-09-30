La reválida de los guardavidas en San Juan se realizará a mediados de noviembre, dos semanas antes de lo previsto, según confirmó Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento, en diálogo con DIARIO HUARPE.

La decisión se tomó en el marco de la preparación para la temporada de verano, que este año también tendrá como particularidad un mayor nivel de agua en algunos diques y la apertura de nuevos sectores para actividades recreativas.

A la anticipación de la reválida se suma un esquema de capacitaciones para reforzar la preparación de los profesionales.

Más demanda por el nivel de agua en los diques

Cerimedo señaló que esta temporada podría generar una mayor demanda de guardavidas, especialmente en el dique de Ullum.

El mayor nivel de agua hará que el espejo llegue a sectores de las costas que durante los últimos años no tenían contacto con el agua. A esto se suma la posibilidad de que funcionen complejos privados y nuevos espacios recreativos, que también necesitarán personal especializado.

“Ahora en los diques del dique de Ullum sobre todo, que va a tener los complejos privados, quizás haya un poquito más de demanda y más trabajo para ellos”, explicó.

La expectativa se vincula así con una temporada en la que habrá más sectores que deberán contar con cobertura de seguridad.

Entre 250 y 300 guardavidas

De acuerdo con las estimaciones del área, habitualmente se presentan entre 250 y 300 guardavidas a la reválida. A su vez, unos 30 estudiantes continúan cada año con la formación específica.

El subsecretario señaló que muchos de los profesionales trabajan durante el año en clubes privados y piletas, mientras que otros tienen la posibilidad de desempeñarse en distintos destinos turísticos.

La formación sanjuanina, además, incorporó contenidos de inglés, turismo y navegación, lo que amplió las posibilidades laborales de los egresados.

Según Cerimedo, hay guardavidas formados en San Juan que actualmente trabajan en Brasil, Portugal y Australia, aprovechando las temporadas de verano de esos países.

Capacitación para rescates en río

Como parte de la preparación para la temporada, durante octubre se realizarán tres capacitaciones en conjunto con Bomberos, principalmente orientadas al rescate en río.

La formación busca preparar a los equipos para las condiciones que tendrá este verano, particularmente en Ullum, donde habrá una superficie mayor de agua y nuevas costas que deberán ser contempladas dentro del esquema de seguridad.

Cerimedo explicó que también se está trabajando con Bomberos en la cobertura náutica y en la coordinación de los operativos.

El baño en los diques también se adelanta

En paralelo, el Gobierno confirmó que desde este fin de semana comenzará la temporada de baño en los sectores habilitados.

La presencia de guardavidas y de la Guardia Náutica estará concentrada en las zonas autorizadas. Desde el área remarcaron que quienes concurran deberán respetar los sectores establecidos y evitar ingresar a canales o lugares que no cuenten con vigilancia.

El objetivo es que el aumento de la actividad durante el verano esté acompañado por una mayor preparación y cobertura de seguridad.