Los 32 alumnos de la Escuela Albergue Casa del Niño, de Valle Fértil, celebraron con euforia cuando anunciaron que su obra sobre Ischigualasto había ganado el primer puesto en Revelación Escolar de San Juan Escribe 2026. La alegría se extendió a sus docentes durante la premiación de este jueves 26 de noviembre: el trabajo que habían construido entre todos terminó entre los elegidos de un certamen que recibió producciones de 40 escuelas.

"No lo podemos creer, la verdad que estamos felices, muy felices", contó a DIARIO HUARPE Jorge Quiroga, docente de la institución. El libro Guardianes del Triásico: crónicas, leyendas y secretos científicos de Ischigualasto llevó a los estudiantes desde las aulas de Valle Fértil hasta el escenario de la 11ª edición.

Llegar a la final ya era un triunfo

Quiroga relató que, antes de conocer el resultado, el grupo ya se sentía reconocido. La escuela estaba entre las siete finalistas de las 40 que participaron, por lo que nunca dieron por descontado el premio mayor.

"Estar acá ya es un triunfo", recordó el profesor al describir la expectativa que compartían con sus alumnos. Por eso, cuando escucharon que habían ganado, el reconocimiento superó todo lo que imaginaban.

La celebración tuvo otro motivo: los estudiantes y docentes recibieron tablets como parte de los premios, y la obra colectiva será editada y publicada en versiones impresa y digital.

Un libro que nació de la tierra de Valle Fértil

La historia comenzó mucho antes de la premiación. La escuela participó en un proyecto educativo sobre el patrimonio de Ischigualasto que incluyó una visita al parque provincial y distintas actividades con los chicos.

El Triásico se convirtió en la inspiración de la obra. A partir de ese paisaje y de una historia natural de millones de años, los alumnos trabajaron con sus propias ideas, relatos y dibujos, guiados por sus docentes.

"Se va a encontrar con ciencia, con matemática, con leyendas hechas por los chicos, con caricaturas, dibujos", describió Quiroga sobre el contenido del libro. La propuesta combinó conocimientos escolares con imaginación y una mirada propia sobre el lugar donde viven.

Para el docente, elegir ese tema fue decisivo porque permitió que los alumnos escribieran sobre un patrimonio que sienten cercano. El trabajo no se limitó a reunir información: también les dio la oportunidad de transformar lo aprendido en una producción literaria compartida.

De espectadores a protagonistas

La relación de la escuela con San Juan Escribe había empezado antes de este triunfo. Quiroga recordó que el año pasado asistieron para conocer cómo funcionaba el certamen, sin imaginar que en la edición siguiente subirían al escenario como ganadores.

La institución también impulsa una feria del libro escolar, una iniciativa que comenzó el año pasado y que tuvo continuidad durante 2026. Según el profesor, esas experiencias ayudaron a acercar la literatura a los chicos.

"Nunca lo habíamos pensado, nunca lo habíamos imaginado", confesó sobre el premio. Y dejó una expectativa que va más allá de su curso: que otras escuelas de Valle Fértil se animen a participar el año próximo.

La edición 2026 recibió 238 obras de 936 participantes. Para Casa del Niño, detrás de esas cifras quedó una historia más cercana: 32 estudiantes que escribieron sobre su tierra y descubrieron que su trabajo podía llegar a otros lectores.