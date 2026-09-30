Pep Guardiola salió públicamente en defensa del Manchester City luego del fallo que declaró al club culpable de 114 infracciones vinculadas con las normas financieras de la Premier League.

El entrenador español, que dejó el cargo al finalizar la temporada pasada, publicó un mensaje dirigido a los hinchas del equipo y expresó su respaldo a la institución, a sus dirigentes, al plantel y al actual entrenador, Enzo Maresca.

“Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros únicos aficionados”, escribió.

Guardiola cerró su mensaje con una frase dirigida a los seguidores: “Superaremos esto juntos. Os quiero a todos”.

Qué resolvió la comisión

La resolución corresponde a una investigación sobre hechos ocurridos entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. La Comisión independiente determinó que el Manchester City incurrió en infracciones graves de las reglas financieras de la Premier League.

Entre los puntos señalados aparecen contratos comerciales considerados ficticios por la comisión, que habrían permitido presentar de manera diferente los ingresos y costos del club. También se estableció que la institución presentó información contable incorrecta y ocultó información sobre su situación financiera a auditores y organismos reguladores.

Además, la comisión determinó incumplimientos de los límites de gasto establecidos por la Premier League y la UEFA. De las cuatro infracciones relacionadas con la obligación de cooperar con la investigación, tres fueron confirmadas.

Manchester City anunció que apelará

El club rechazó las conclusiones de la comisión y manifestó estar “decepcionado y sorprendido” por la resolución.

En su respuesta, el Manchester City sostuvo que cuenta con pruebas para respaldar su posición y aseguró que considera que el dictamen contiene errores de derecho, principios y hechos. Por ese motivo, confirmó que utilizará las vías de apelación disponibles.

El proceso todavía no terminó. El club tiene plazo hasta el viernes 2 de octubre para presentar formalmente su apelación.

Todavía falta conocer la sanción

La resolución estableció las infracciones, pero la sanción correspondiente todavía debe ser determinada en una instancia posterior.

Entre las consecuencias que fueron mencionadas en el marco del caso aparecen multas económicas y una posible quita de puntos. También se han señalado escenarios deportivos más severos, aunque todavía no existe una sanción definitiva comunicada por la comisión.

Mientras el procedimiento continúa y el City prepara su apelación, Guardiola decidió mostrar públicamente su respaldo a la institución que dirigió durante una década y con la que conquistó seis títulos de la Premier League y la Champions League.