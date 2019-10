Güemes de Santiago del Estero ganó en Gualeguaychú a Juventud Unida y lidera la Zona 1

Güemes de Santiago del Estero logró una importante victoria como visitante en Gualeguaychú ante Juventud Unida por 2 a 1 y lidera la Zona 1 del torneo Federal A de fútbol, tras completarse hoy la sexta fecha. Nicolás Juárez, a los 10 minutos del segundo tiempo, y David Romero, a los 27 del mismo período, adelantaron por dos a Güemes; mientras que Leandro Larrea descontó para los entrerrianos, a los 36 de la parte final. Con este triunfo, los santiagueños llegaron a las 13 unidades y comandan la Zona 1. Juventud Unida se quedó con 5 puntos y cerca del fondo de la tabla. Los resultados de las dos zonas del Federal A, fueron los siguientes: -Zona 1 El viernes: Central Norte (Salta) 1 (Fabricio Reyes) - Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) (Mauro Siergiejuk -2-) 2. Hoy: Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 2 (Cristian Belluci y Marcelo Argüello) - Chaco For Ever 1 (Julio Cáceres). Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) 1 (Matías Fonseca) - Boca Unidos de Corrientes 2 (Gabriel Morales -2-). Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Ríos) 1 (Leandro Larrea) - Güemes (Santiago del Estero) 2 (Nicolás Juárez y David Romero). Defensores de Belgrano Villa Ramallo 0 - Douglas Haig de Pergamino 1 (Lionel Monzón, en contra de su arco). Unión Sunchales (Santa Fe) 0 - Crucero del Norte de Posadas (Misiones) 1 (Francisco De Souza). Sarmiento de Resistencia (Chaco)0 - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 0. Libre: San Martín de Formosa. Posiciones: Güemes 13 unidades; Boca Unidos 11; Defensores de Pronunciamiento y Douglas Haig 10; Sarmiento 9; Chaco For Ever, Unión Sunchales y Sportivo Belgrano 8; Las Parejas y Crucero 7; Central Norte, Juventud Unida 5; Gimnasia de Concepción y Defensores de Villa Ramallo 4; y San Martín 3. -Zona 2: Ayer: Cipolletti de Río Negro 0 - Huracán Las Heras (Mendoza) 1 (Cristian Lucero). Hoy: Camioneros de Luján 1 (Marcelo Benítez) - Sportivo Desamparados (San Juan) 0. Sportivo Peñarol de San Juan 0 - Deportivo Madryn (Chubut) 0. Villa Mitre de Bahía Blanca 2 (Nicolás Ihitz y Juan Pablo Zárate) - Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) 0. Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi 1 (Joaquín Romea) - Juventud Unida Universitario (San Luis) 1 (Facundo Martínez). Deportivo Maipú 2 (Matías Persia y Franco Dolci) - Sansinena de General Cerri 0. Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa) 0 - Olimpo de Bahía Blanca 1 (Fabricio Lenci). Libre: Sportivo Estudiantes de San Luis. Posiciones: Huracán 13; Maipú 10; Olimpo y Camioneros 9: Sol de Mayo, Madryn, Villa Mitre y Sansinena 8; Desamparados, Estudiantes de San Luis y Cipolletti 6; Peñarol 4; y Ferro, Juventud Unida Universitario y Círculo Deportivo 3.