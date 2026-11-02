Guerra abierta entre Rocío Oliva y Guillermo Coppola por Diego Maradona

Rocío Oliva y Guillermo Coppola protagonizaron un feroz enfrentamiento mediático en el día en que Diego Maradona cumpliría sesenta y seis años. La expareja del astro reflotó la polémica y apuntó con dureza contra el histórico representante. Los cruces dejaron en claro que las tensiones del pasado continúan más vigentes que nunca entre ambos protagonistas.

Durante sus declaraciones, Rocío Oliva cuestionó la memoria del ídolo y se refirió a la serie audiovisual. La futbolista aseguró que "no le creo nada" y agregó que "no estoy de acuerdo con nada de lo diga, cuente o haga él". Afirmó que el exrepresentante le hizo "más daño del que cuenta" y que todo lo sabe por boca del propio jugador.

La relación entre la mediática y el Diez comenzó en dos mil trece cuando el deportista ya estaba distanciado. Esas vivencias alimentaron una visión muy crítica sobre la figura del exmánager. Ella sentenció que "espero que se haga justicia" y que confía en los jueces para que Diego pueda descansar en paz.

Del otro lado, Guillermo Coppola respondió de forma implacable y minimizó las críticas recibidas. El exrepresentante aclaró que "mi única preocupación era que nadie quedara mal en la serie" y afirmó "le rindo homenaje". Además desafió a su detractora a chequear los hechos con los seres queridos del ídolo y con Verónica Ojeda.

El exmánager trajo al presente un viejo episodio judicial que involucró a la mediática en el aeropuerto. Recordó que "la detuvieron en Ezeiza porque le faltaron algunas cosas a Diego". Por último, retrucó que "me dieron la primera manija del cajón cuando hubo que despedirlo" y pidió revisar la historia compartida.