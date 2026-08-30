La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá sumó un capítulo inesperado y podría sentirse directamente en los bolsillos de los consumidores. El papel higiénico quedó en medio de la disputa arancelaria entre ambos países y crece la preocupación por un posible aumento de precios a partir de septiembre.

Canadá anunció nuevos aranceles de entre el 25% y el 50% para diferentes productos estadounidenses, que comenzarán a aplicarse desde el próximo 8 de septiembre. La decisión surgió como respuesta a las medidas comerciales adoptadas previamente por Washington.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había anticipado que su país respondería “dólar por dólar” a los gravámenes estadounidenses. La lista de productos alcanzados por las represalias comerciales incluye cientos de artículos y también contempla al sector papelero.

Entre ellos aparece específicamente el papel higiénico y productos semielaborados utilizados para fabricar pañuelos, un punto que despertó preocupación por el impacto que la escalada comercial puede generar sobre los precios.

El problema adquiere mayor dimensión debido a la fuerte integración existente entre las industrias de ambos países. Estados Unidos depende de Canadá para una parte importante del abastecimiento de materias primas y productos vinculados al papel.

De acuerdo con datos correspondientes a 2024, Estados Unidos importó desde Canadá papel higiénico por unos US$328 millones. Esto convirtió al país vecino en su principal proveedor extranjero de este producto.

La disputa también podría repercutir sobre grandes cadenas comerciales estadounidenses que utilizan productos de papel provenientes de Canadá. El eventual incremento de los costos podría trasladarse desde los proveedores y fabricantes hasta los comercios y, finalmente, llegar a los consumidores.

Sin embargo, la aplicación de un arancel de hasta el 50% no significa necesariamente que el precio final del papel higiénico vaya a aumentar automáticamente en ese mismo porcentaje. El impacto dependerá de cuánto del costo adicional absorban las empresas y cuánto trasladen a los precios de venta.

La tensión entre ambos países aumentó durante los últimos días luego del fracaso de las negociaciones para frenar la escalada arancelaria. Con las nuevas medidas previstas para septiembre, un artículo tan cotidiano como el papel higiénico terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más llamativos de la guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos.