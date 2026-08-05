Guerra de streamings: Olga le ganó y le quitó el primer puesto a Luzu

El mundo de los medios experimenta un giro donde el streaming ha tomado la delantera sobre la televisión tradicional. En esta nueva era, Luzu y Olga mantienen una competencia relevante por los espectadores. Aunque Nico Occhiato fue pionero porque "la vio antes que nadie" al iniciar su canal, las cifras de julio han confirmado un cambio en el puesto principal.

Los datos previos mostraron que en mayo Luzu tuvo 86,27 millones de vistas en Youtube y Olga, 51,6 millones de visualizaciones totales. La situación en "unio no cambió: 94,62 contra 69,05 millones para cada plataforma. Sin embargo, el reporte más reciente indica un resultado distinto ya que Luzu perdió un contundente 22,9% de audiencia"para finalizar con 77,5 millones.

En contraste, el canal Olga continuó en alza (+11,4%) y alcanzó 78,3 millones" de vistas. Este crecimiento derivó en que la señal terminó "desplazando de este modo a su competidor para quedarse con el primer lugar del ranking.

El ascenso del canal de Migue Granados se vincula con la cobertura del Mundial 2026 y figuras populares. Respecto a la baja de la otra señal, se señala que "la caída coincide con el escándalo de Florencia Peña y la fake news sobre el papá de Lionel Messi" junto a problemas internos.

La polémica del 18 de junio y sucesos posteriores con otros integrantes del staff parecen haber influido en el rendimiento de la marca. Actualmente, ambas plataformas se vigilan de cerca en un contexto donde "la pelea es feroz" por la atención del público. La lucha por la audiencia digital es constante en un mundo donde todo cambia.