Guerra entre familias de Caucete terminó con un policía herido y un patrullero destrozado

Una serie de incidentes violentos sacudió las inmediaciones de la Manzana I en el barrio Pie de Palo. El conflicto involucró a integrantes de los clanes Torres y Blanco quienes se enfrentaron contra la familia Pereira en una disputa que se extendió por varias horas. La magnitud del encuentro obligó a desplegar un operativo de seguridad de gran escala para intentar contener los disturbios en la zona.

Debido a que la primera respuesta de los efectivos no fue suficiente para frenar el avance de la violencia fue necesaria la participación de personal de Infantería y del Grupo de Apoyo Motorizado.

Al arribar al sector los uniformados se convirtieron en el nuevo blanco de las agresiones por parte de los involucrados. Durante los ataques un patrullero terminó con el parabrisas destrozado por el impacto de diversos proyectiles.

En medio del procedimiento un oficial de la fuerza sufrió una herida tras recibir un piedrazo en la zona del abdomen. A pesar de la lesión el operativo de seguridad continuó su curso hasta que se logró recuperar el control total de la situación.

Finalmente la policía procedió a la detención de varios de los presuntos responsables quienes quedaron bajo custodia judicial mientras se investigan sus participaciones individuales en la batalla.