Guerreros por la Vida, la asociación sanjuanina integrada por madres y padres de niños y adolescentes con cáncer, atraviesa una situación que dificulta su tarea diaria: desde hace meses no cuenta con una sede propia y necesita encontrar un nuevo espacio para poder continuar con la asistencia y contención que brinda a las familias.

Mariela Recabarren, presidenta de la Asociación Civil Guerreros por la Vida, contó la situación en Yo Te Invito, el programa de HUARPE TV conducido por Ana Paula Zabala. “Nos hace falta un espacio, un lugar. Es lo primero”, expresó.

La asociación funcionó durante seis años en una sede que les habían prestado, pero debieron dejarla y desde entonces no lograron conseguir otro lugar donde concentrar sus actividades. Actualmente, parte de la asistencia se organiza desde el comedor de la casa de Recabarren, donde recibe y entrega mercadería a las familias.

La sede donde funcionaba anteriormente la asociación. (Foto. Archivo)

La necesidad va mucho más allá de contar con un sitio donde guardar donaciones. En la antigua sede funcionaban talleres, los chicos tenían una biblioteca, mesas para pintar y se realizaban distintas actividades que les permitían compartir y encontrarse. “Se extraña el espacio porque no es lo mismo tener las cosas en mi departamento que poder sentarnos, escuchar y hablar con las mamás”, explicó.

Una red que reúne a más de 140 padres

Guerreros por la Vida nació hace siete años a partir de la experiencia de un grupo de familias atravesadas por un diagnóstico oncológico infantil. Lo que comenzó con cinco o seis padres hoy reúne a más de 140, entre ellos familias cuyos hijos ya recibieron el alta y otras que perdieron a sus niños, pero decidieron continuar acompañando.

Los chicos tenían un espacio de recreación.

La organización no solo entrega mercadería, pañales, barbijos, medicamentos u otros elementos que puedan necesitar los chicos. Para Recabarren, una de las tareas fundamentales es la contención emocional entre personas que atravesaron o atraviesan experiencias similares.

“Acá hay una asistencia emocional que es la más importante en estos casos. Hablamos el mismo idioma y nos contenemos”, sostuvo la mujer.

Ese acompañamiento también alcanza a familias que deben trasladarse fuera de San Juan para continuar tratamientos y dejan otros hijos en la provincia, o a aquellas que atraviesan dificultades económicas mientras uno de los adultos debe dejar de trabajar para acompañar al niño.

Rifas y aportes para sostener la ayuda

La asociación se mantiene principalmente a través de rifas y colaboraciones. Según contó su presidenta, incluso los propios padres comenzaron a aportar $2.500 cada uno para intentar conseguir un depósito donde guardar las pertenencias de la organización.

El pedido es amplio: puede ser una sede, un salón, una unión vecinal o algún espacio que les permita volver a concentrar las donaciones y recibir a las familias. “Necesitamos un espacio, necesitamos un lugar donde volver a tener nuestras cosas”, insistió Recabarren.

Una tarea que continúa pese a las dificultades

Mientras esperan conseguir un nuevo lugar, las familias continúan organizándose para responder a necesidades que van desde alimentos y medicamentos hasta camas, colchones, calzado o elementos específicos para quienes atraviesan un tratamiento.

Recabarren recordó situaciones de familias que debieron elegir entre cubrir necesidades básicas o afrontar gastos vinculados con la enfermedad. “Hacemos con lo poquito que tenemos lo que podemos. Quisiéramos hacer más”, expresó.

Por eso, recuperar un espacio físico permitiría no solo almacenar las donaciones, sino también volver a generar un lugar de encuentro para los niños, adolescentes y sus familias.

Su paso por Sanjuanino Solidario

Recabarren ganó el Sanjuanina Solidaria 2025 por el trabajo de Guerreros por la Vida. El premio permitió comprar pintura para el proyecto “Pintá tu cuarto, armá tu mundo”, con el que pudieron ayudar a 12 chicos a renovar sus habitaciones.