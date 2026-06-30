Guía completa de museos, teatros, bodegas urbanas y circuitos históricos en Capital

La provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura municipal, presentó la agenda oficial para el receso invernal en el departamento Capital. La propuesta combina recorridos históricos, visitas a espacios culturales, catas de vino y aceite de oliva, y actividades interactivas para todas las edades, con el fin de diversificar la oferta turística más allá de los destinos de montaña.

Circuitos patrimoniales y recorridos urbanos

Entre las actividades destacadas se encuentran los circuitos guiados por el centro de la ciudad. La Catedral San Juan Bautista ofrece visitas que incluyen el ascenso al Campanil, desde donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad reconstruida. Estas recorridas se realizan de lunes a sábado, con turnos disponibles durante la mañana y la tarde.

En materia de turismo histórico, el Cementerio Municipal es sede del recorrido de Necroturismo, una visita guiada que aborda la vida y obra de personalidades fallecidas que marcaron la historia local. Esta actividad se lleva a cabo los lunes, martes y miércoles a las 9:30.

El Circuito Cívico Cultural constituye otra de las opciones. Se trata de un recorrido en monopatín eléctrico que parte desde el Centro Cívico y atraviesa los principales puntos de interés arquitectónico y político de la ciudad. La actividad está disponible de lunes a sábado a las 17:30, con cupo limitado y requisito de edad mínima de 14 años.

Además, en el Centro Cívico se encuentran exhibidas la Bandera Ciudadana Provincial y la Bandera de Talavera. Ambas cuentan con códigos QR mediante los cuales los visitantes pueden acceder a información detallada sobre su origen y significado.

Espacios culturales con programación estable

El Teatro del Bicentenario mantiene una cartelera activa durante todo el receso. Además de las visitas guiadas por sus instalaciones —que se realizan de lunes a sábado, con una versión exprés los domingos—, la programación incluye funciones de la obra "El Brote", programada para el 3 de julio, así como espectáculos líricos y propuestas infantiles como "Un loco experimento".

La Casa Natal de Sarmiento implementa la actividad denominada "Paseando por el Carrascal", que se desarrolla en el patio de la higuera. Allí se sirven mate cocido y sopaipillas, y se ofrece degustación de productos regionales, junto a la venta de artesanías. El espacio alberga también la muestra temporal "Tinta en las venas" y dispone de juegos lúdicos en los patios para el público infantil.

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson exhibe la muestra "Argentina", del colectivo artístico Grupo Mondongo. Los domingos se estableció el ingreso gratuito y se dictan talleres de modelado en plastilina y decoración de galletas, orientados a niños y niñas.

Por su parte, el Chalet Cantoni —edificio de valor arquitectónico y político— ofrece visitas guiadas los viernes. También funciona como sede de talleres de macramé, pintura sobre piedras y ciclos de cine, actividades que se extienden a lo largo de toda la temporada invernal.

Gastronomía y rutas temáticas urbanas

Dentro del ejido urbano, la Ruta del Vino y el Olivo permite a los turistas acceder a bodegas y museos sin necesidad de trasladarse a zonas periféricas. La Bodega Hagmann y el Museo Bodega Santiago Graffigna reciben visitantes con degustaciones de vinos tintos de altura.

En la rama olivícola, el Museo Don Julio funciona como el único museo de aceite de oliva del país, con catas dirigidas que explican el proceso productivo y las características organolépticas del aceite sanjuanino.

El circuito de cerveza artesanal incluye visitas a la fábrica Ancestral —con recorridos los viernes y sábados— y a bares temáticos como Punto Donata y Oasis.

El 24 de julio está prevista la "Noche de las Fábricas" en el Chalet Cantoni, evento que reunirá a productores locales con música en vivo y catas dirigidas.

Eventos especiales: ciencia, tecnología y espectáculos

El 18 de julio se llevará a cabo la "Astroparty" en la Estación San Martín. La jornada incluye observación solar y nocturna con telescopios, experiencias de realidad virtual, música a cargo de un DJ y degustaciones gastronómicas.

El Teatro Sarmiento programó funciones para el público familiar, entre las que se cuentan "Hay un cuento" y "Muñeco en concierto".

En el Centro Cultural Conte Grand se desarrollarán dos eventos de convocatoria juvenil: la "Arena Gamer" (11 y 12 de julio), con consolas de videojuegos disponibles en forma gratuita y torneos, y "Tokyo no Yoru", encuentro dedicado a la cultura K-pop y el animé.

Promociones hoteleras y gastronómicas

El sector privado lanzó la denominada "Promo Mundial", que incluye beneficios para estadías prolongadas. Los hoteles adheridos ofrecen 7 noches al precio de 5 o 5 noches al precio de 4, según el establecimiento, y un descuento adicional del 15 % en restaurantes participantes.

Las actividades cuentan con cupos limitados en su mayoría, por lo que desde la organización se recomienda a los interesados realizar reservas previas a través de los canales oficiales de cada espacio cultural o prestador turístico.