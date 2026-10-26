El verano ya muestra su impronta en las vidrieras argentinas con propuestas que llegan en sintonía con las pasarelas europeas. La temporada trae consigo una estética de sofisticación relajada a través de tonos suaves, combinaciones equilibradas y estampados clásicos que se reinventan por completo.

A continuación, la guía con todo lo que se va a usar y lo que conviene guardar por un tiempo en el placard.

Los colores que entran con fuerza

Butter Yellow (Amarillo Manteca) Es el color estrella indiscutido de la temporada. Ni chillón ni apagado, este tono cálido y suave transmite frescura y elegancia. Algunas ideas para usarlo: en vestidos lenceros, sastrería de lino o en accesorios de cuero como carteras y sandalias.

Azul eléctrico y Celeste empolvado El azul se lleva en dos extremos bien definidos. Por un lado, el celeste bebé pastel para looks diarios súper frescos; por el otro, el azul cobalto o eléctrico para outfits nocturnos o vestidos de noche que buscan impacto.

Terracota y Marrón Cálido Aunque el marrón suele asociarse al invierno, en este verano se consolida en versiones ligeras sobre telas con caída (como el lino, la seda o el satén). Es el sustituto perfecto del negro para las noches de calor, ya que resalta el bronceado de la piel.

Rojo Tomate Ya estuvo de moda hace un par de veranos y vuelve con intención de quedarse. El rojo vibrante con subtono cálido se impone para romper outfits monocolor en tonos neutros (blanco, crudo o beige) a través de un buen par de zapatos, un labial o una cartera pequeña. También para la noche, en vestidos de líneas muy simples.

Los estampados que marcan tendencia

Lunares (Polka Dots): El estampado retro por excelencia volvió a las pasarelas en versión atemporal: fondo blanco con lunares negros o viceversa, especialmente en vestidos fluidos y faldas midi.

Cuadros Vichy: Aportan ese aire campestre y romántico (estilo provenzal) que nunca falla para el día, tanto en tops como en pantalones capri.

Rayas marineras o sastreras estilizadas: Las rayas verticales finas en camisas de lino oversized se mantienen como un básico infaltable.

Los que pierden vigencia este verano

Colores Neón y Flúo Los tonos verdes fosforescentes, fucsias estridentes y naranjas neón que dominaron veranos anteriores quedan relegados. La paleta 2026-27 abraza la calma de los tonos pastel y la calidez de los neutros. Animal Print recargado Las argentinas lo aman y lo usan, pero esta temporada pide moderación. Pierde fuerza en favor de estampados más geométricos y limpios como los lunares y las rayas. Si se usa, se reserva únicamente para pequeños detalles. Estampados "Tie-Dye" o Desteñidos El estilo psicodélico y desestructurado pierde protagonismo frente a prendas lisas o con estampas de líneas definidas que transmiten una imagen más pulcra y cuidada.

El tip de oro para armar tus outfits

Para lograr un balance perfecto sin recargar tus looks, la regla de oro europea consistió en combinar un solo tono protagonista (como el amarillo manteca o el terracota) con bases neutras en blanco o crudo. De esta manera, lográs conjuntos frescos, luminosos y con mucha personalidad.