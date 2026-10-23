Guido Kaczka confirmó la vuelta de Los 8 escalones: la famosa que se suma

Guido Kaczka, Juan Etchegoyen y Valeria Mazza son los protagonistas de una noticia que sacude a la televisión argentina. Durante su paso por la alfombra de los Martín Fierro de radio, el reconocido conductor anunció en Ya fue Todo, el ciclo de Jotax Digital, que su emblemático programa regresará a la pantalla de El Trece a comienzos del próximo año. "En el verano, en enero, volvemos con Los 8 escalones, se viene con sorpresas importantes. Estoy feliz", aseguró Kaczka al referirse al esperado retorno de la competencia.

La vuelta del formato traerá modificaciones significativas en la grilla del canal del solcito. Según la información brindada por el periodista Etchegoyen, el programa se emitirá en la franja horaria que actualmente ocupa Ahora Caigo, ciclo conducido por Darío Barassi. "Hay una figura argentina e internacional que vuelve a la televisión. Es tope de gama y tapa de revista desde hace décadas. Es un bombazo televisivo el que te voy a contar”, adelanto el comunicador sobre la gran apuesta del canal para la temporada estival.

La principal novedad del ciclo radica en la conformación de su equipo de especialistas. Etchegoyen reveló que Mazza está a un paso de integrarse al proyecto tras largas negociaciones. "Está todo dado para que sea jurado de Guido en El Trece pero todavía no lo van a anunciar porque falta algún que otro detalle. Me dicen que Guido está feliz con esta incorporación porque hacía rato que quería tener a Valeria y es recíproco porque ella también quería”, confirmó el periodista respecto al inminente fichaje.