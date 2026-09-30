Guido Kaczka habló públicamente sobre la situación de Joaquín Levinton luego de que se conociera una denuncia por abuso sexual agravado contra el líder de Turf. El conductor de “Es mi sueño”, ciclo de El Trece en el que el músico forma parte del jurado, se mostró cauteloso y evitó confirmar si continuará en el programa.

“Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, expresó Kaczka al ser abordado por la prensa. Luego remarcó que prefería no profundizar sobre la situación por tratarse de un asunto delicado y judicializado.

La consulta surgió después de que comenzaran a circular versiones sobre un posible reemplazo para Levinton dentro del ciclo. Sin embargo, el conductor evitó dar precisiones y sostuvo que desde su lugar intentará manejarse “con cautela”.

La continuidad de Joaquín Levinton en “Es mi sueño”

Kaczka tampoco confirmó si existe una decisión tomada por parte del canal sobre la participación del cantante en las próximas emisiones.

Desde El Trece indicaron que Levinton no grabaría el programa durante este miércoles ni el jueves. Hasta el momento, además, estaba previsto que el 2 de octubre se presentara junto a Turf en el Oktoberfest de Villa General Belgrano.

El conductor también fue consultado sobre si había podido comunicarse con el músico después de conocerse la denuncia. En ese punto volvió a evitar detalles y sostuvo que no hablaría públicamente de conversaciones privadas vinculadas a un tema de esta gravedad.

Kaczka confirmó, además, que había visto el descargo publicado por Levinton en sus redes sociales, aunque insistió en mantener una postura prudente.

La denuncia contra Joaquín Levinton

La causa se inició luego de una presentación realizada por una mujer de 39 años en una comisaría de la Policía de la Ciudad. El expediente tramita en el Juzgado N.º 50 y fue encuadrado bajo la figura de abuso sexual agravado.

Según la denuncia, la mujer aseguró haber mantenido una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y relató supuestos episodios de violencia física, psicológica y sexual. Estas acusaciones forman parte de una investigación judicial en curso.

Levinton rechazó públicamente las acusaciones. A través de sus redes sociales aseguró que la denunciante nunca fue su pareja y sostuvo que desde hace años recibe hostigamiento de su parte. También afirmó que su abogado cuenta con capturas de mensajes que, según dijo, respaldan su versión.

La denunciante ya había realizado una presentación anterior en 2023. Esa causa fue archivada en 2024 y la decisión fue posteriormente ratificada por la Cámara, en un expediente en el que se señalaron inconsistencias y ausencias a pericias y citaciones judiciales.

Por ahora, mientras avanza la investigación y las partes mantienen versiones contrapuestas, la continuidad de Joaquín Levinton en “Es mi sueño” permanece sin confirmación.