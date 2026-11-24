Guido Kaczka abrió su corazón ante los oyentes de su ciclo radial en La 100 para compartir el difícil momento personal que atraviesa por la muerte de su mamá, quien falleció en el Hospital Italiano. En medio de su relato, el famoso conductor sorprendió al destacar la influencia positiva y el alivio que encontró pensando en Lionel Messi.

Durante la emisión del 23 de noviembre de 2026, el presentador explicó con gran aplomo los motivos de sus recientes ausencias laborales antes de dar a conocer la triste noticia. “Venía de manera intermitente al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad, y falleció antes de ayer”, expresó sobre el desenlace de su progenitora.

El animador profundizó en la angustia y las contradicciones que surgen al despedir a un ser querido en una situación límite de salud. “Esperábamos que no pase, pero también no querés que sufra más la persona que vos querés. Va pasando la vida como flashes, ves el trabajo de los médicos... Seguro nos pase a todos parecido. Cuando tenés hijos te hacen preguntas para lo que no tenés explicación”, relató.

En ese contexto de profundo dolor e impotencia, apareció la figura del capitán de la selección argentina como un refugio emocional inesperado para aceptar la pérdida. “Tenés sentimientos de impotencia muy grandes... Me ayudó otra vez Messi, porque pensé en él y en su papá. Y pensé ‘Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera’. Y algo de eso me aliviaba, porque entonces... Aceptás que la vida es así”, confesó.

Para cerrar su valiente exposición al aire, Guido Kaczka dejó una sentida reflexión sobre el aprendizaje que le dejaron los instantes finales junto a su madre. “Después de un tiempo uno aprende sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma”, concluyó con evidente emoción frente al micrófono.