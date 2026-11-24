Guido Kaczka protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la radio argentina. Este lunes 23 de noviembre, el conductor regresó a su programa "No está todo dicho", que conduce por La 100, y confirmó al aire la muerte de su mamá, Susana. Visiblemente emocionado, contó cómo fueron los últimos días junto a ella y compartió una reflexión sobre el dolor de perder a una persona querida.

Con la voz quebrada, el animador explicó que durante las últimas jornadas había alternado sus compromisos laborales con el acompañamiento a su madre, que atravesaba una enfermedad. Finalmente, confirmó que Susana falleció el sábado 21 de noviembre.

"Estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad y falleció antes de ayer", expresó durante la emisión, mientras sus compañeros lo escuchaban conmovidos.

El conductor también recordó las horas que pasó junto a su familia en el Hospital Italiano, donde esperaba un desenlace que sabía que podía llegar, aunque no quería que sucediera. En ese contexto, describió la contradicción de atravesar una situación dolorosa mientras se desea, al mismo tiempo, que la persona que uno ama deje de sufrir. "Lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés", reflexionó.

La impotencia frente a la pérdida y una comparación con Messi

Durante su relato, Kaczka habló de la sensación de impotencia que aparece cuando se atraviesa una enfermedad y no se puede cambiar el rumbo de las cosas. Reconoció que, incluso cuando una persona cree tener la capacidad de resolver distintas situaciones, hay momentos en los que debe aceptar que no todo depende de su voluntad.

En medio de esa reflexión, mencionó a Lionel Messi y recordó la muerte de Jorge, el padre del futbolista. El conductor explicó que pensar en esa experiencia le permitió encontrar cierto alivio al comprender que incluso alguien con las posibilidades y los recursos del capitán argentino tampoco había podido evitar una pérdida familiar.

"Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera", expresó. A partir de esa comparación, habló sobre la necesidad de aceptar que existen situaciones inevitables y que no siempre se encuentran explicaciones.

El texto que lo hizo quebrarse en plena radio

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Guido encontró en su celular un texto sobre las pérdidas, el amor y los aprendizajes que deja el paso del tiempo. Decidió leer algunos fragmentos al aire, pero la emoción le dificultó continuar en más de una oportunidad.

El escrito invitaba a reflexionar sobre las relaciones, las despedidas y la importancia de aprender a aceptar las derrotas, construir el presente y reconocer la propia fortaleza.

Mientras avanzaba con la lectura, el conductor se mostró cada vez más conmovido. Sus compañeros acompañaron el momento con respeto, en una escena que reflejó la profundidad del dolor que estaba atravesando.

Hacia el final, Kaczka volvió a referirse directamente a su mamá y a las enseñanzas que recibió de ella a lo largo de su vida. "Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas, pero sigo acá, aprendiendo con ustedes", expresó para cerrar su mensaje.

La intervención del conductor generó una fuerte repercusión entre los oyentes y en las redes sociales. Su testimonio, atravesado por la tristeza, dejó una reflexión sobre los vínculos familiares, la despedida de los seres queridos y la dificultad de encontrar respuestas frente a la muerte.