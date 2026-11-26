Jimena Barón, Guido Kaczka, Abel Pintos, Chaqueño Palavecino y El Puma Rodríguez protagonizaron un divertido cruce en Es mi sueño por Eltrece. Todo comenzó cuando se debatió la costumbre de dejar el calzado en la puerta y no meter la suciedad de la calle dentro de la casa.

La cantante y jurado afirmó que en su hogar aplica esa regla desde hace años y la definió como “Nórdicos, chicos”. Explicó que en la calle hay caca, pichín, chicle y escupitajo, y cuestionó a Kaczka por entrar calzado.

El conductor retrucó señalando que ella tiene muchos perros en su casa, pero ella respondió que no están escupidos y que mezclaba los temas. Kaczka insistió en que era lo mismo, mientras que Barón lo negó de plano y lo tildó de “cochino”.

Abel Pintos contó que en su casa intentan dejar el calzado en la entrada, aunque todavía no lo logran del todo, algo que Barón celebró. También sumó el chiste de que a su perro le pusieron rollers en las patas para pasear.

Chaqueño Palavecino recordó haber visto esa prohibición en tráileres de circo y dijo que él lo hace, pese a que sus botas nuevas le cuestan. Luego Barón cantó sobre estar descalzo y El Puma Rodríguez comparó el clima con lo japonés.

Kaczka preguntó si pensaban que era un lugar de camas elásticas y repitió cuatro veces “no lo puedo creer” ante la postura del jurado. Palavecino cerró diciendo que tal vez no lo hacen, pero hay que hacerlo.