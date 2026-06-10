Guido Rodríguez se perfila como el principal candidato para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. El defensor fue desafectado tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, y Lionel Scaloni debe definir en las próximas horas quién ocupará su lugar.

El entrenador mantiene abierta la decisión hasta después del amistoso de esta noche ante Islandia, donde evaluará el estado físico y futbolístico del plantel. Sin embargo, el volante del Valencia aparece por encima de Emiliano Buendía y Máximo Perrone en la consideración del cuerpo técnico.

Scaloni adelantó que la resolución no se extenderá demasiado. “No lo voy a decir inmediatamente después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro”, expresó el DT en conferencia de prensa, donde dio indicios de la definición que se anunciaría antes del miércoles.

Guido Rodríguez aparece como principal candidato para ocupar el lugar del lesionado Balerdi.

La posible elección de Rodríguez se apoya en la necesidad de cubrir el puesto de volante central natural, especialmente ante la recuperación de Leandro Paredes, quien se reincorporaría recién hacia el final de la semana tras un desgarro.

En ese contexto, el cuerpo técnico probó alternativas como Exequiel Palacios, aunque la falta de un mediocampista de contención específico dentro del plantel refuerza la opción del ex River.

El jugador del Valencia se encuentra en buen momento futbolístico. Tras su salida del West Ham de Inglaterra, se consolidó como titular en el club español, donde disputó 17 partidos y convirtió cuatro goles desde su llegada en febrero.

Rodríguez no es convocado en la Selección Argentina desde septiembre de 2024, aunque su último partido oficial con la Albiceleste fue el 29 de junio en la victoria 2-0 ante Perú, cuando ingresó desde el banco de suplentes.

El mediocampista formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y también integró el ciclo de títulos recientes bajo la conducción de Scaloni.

Mientras tanto, Emiliano Buendía y Máximo Perrone continúan en la consideración, aunque con menos posibilidades en la previa de la decisión final que se conocería tras el amistoso ante Islandia.