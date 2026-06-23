Guido Süller y el infierno que vivió con Ricardo Fort: "Lloré un año seguido"

Guido Süller compartió los detalles de una etapa difícil vinculada a su apariencia física. Según el mediático, las constantes burlas de Ricardo Fort lo impulsaron a tomar una decisión que cambiaría su vida. El origen de este proceso se dio por una pequeña marca en su rostro. Sobre esto, el protagonista comentó que "Tenía una rayita acá (cartílago), e inseguro de mí fui y me la operé". Sin embargo, el procedimiento no salió como esperaba y surgieron complicaciones graves. Süller explicó que "Me desperté en la operación y quedé todo torcido".

Esta situación afectó su carrera, ya que en ese momento se desempeñaba como modelo. Ante el resultado negativo, buscó una solución inmediata pero el resultado fue desalentador. El mediático recordó que "Tuve que volver a operarme y hacerme una segunda nariz" y añadió que tras esa intervención "Quedé como un perro pekinés". La falta de armonía en sus facciones le generaba una gran angustia, al punto que relató que "Me miraba y tenía todo grande, pero una nariz así chiquita".

Para intentar recuperar su fisionomía, debió someterse a un procedimiento más invasivo. Süller detalló que "Me tuvieron que sacar cartílago de la oreja y reconstruirme la nariz para que tuviera proyección" y así lograr que fuera más larga. El impacto emocional de estas intervenciones fue profundo y duradero. El famoso reveló que "Lloré un año seguido" debido al trauma vivido.

El proceso de reconocerse frente al espejo fue uno de los mayores desafíos diarios. El mediático concluyó que "Creía que la cirugía había sido un sueño. Me levantaba e iba al baño a lavarme la cara, me miraba y no era yo. Decía: 'No soy yo, por favor, quiero mi nariz'". A pesar del sufrimiento, hoy manifiesta una perspectiva diferente aunque nostálgica. Süller afirmó que "Estoy contento ahora, pero mi nariz original era superior a esta".