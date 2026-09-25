Guillermina Cossio consiguió una medalla de plata para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, pero detrás del logro deportivo hay una realidad que pocas veces aparece en las fotos del podio. La velocista santafesina debe combinar su preparación de alto rendimiento con el trabajo y los estudios, al punto de que tuvo que llevar su computadora a la competencia para poder cumplir con sus obligaciones laborales.

La atleta, oriunda de Murphy, Santa Fe, contó las dificultades que atraviesa para sostener su carrera deportiva. Al hablar sobre las condiciones en las que entrena, señaló que existen “poco apoyo, pocas instalaciones” y explicó que, además de prepararse para competir, necesita trabajar.

La situación se hizo particularmente evidente durante los Juegos Suramericanos. Mientras se preparaba para una de las competencias más importantes de su carrera, su jefe continuaba enviándole tareas laborales.

“Por ejemplo, ayer mi jefe mandándome cosas del trabajo y yo tenía que estar concentrada en la final de hoy, lo cual me hace perder un poco el foco. Pero bueno, al final es el día a día y lo tenemos que llevar adelante”, relató Cossio.

La computadora también viajó a los Juegos

Para poder responder a esas obligaciones, la atleta decidió llevar su computadora hasta la competencia. Su objetivo era aprovechar parte de las tardes para avanzar con el trabajo, aunque reconoció que no podía dedicarle demasiado tiempo.

“Me traje la compu y por la tarde un poco me pongo. Pero mucho no puedo hacer porque no puedo estar todo el día con la compu”, explicó.

La situación muestra una de las dificultades que enfrentan muchos deportistas que buscan competir al máximo nivel mientras deben mantener otras actividades para sostenerse económicamente.

En el caso de Cossio, la exigencia se hizo todavía mayor porque también debe estudiar. Su preparación deportiva convive así con responsabilidades que continúan incluso durante los viajes y las competencias internacionales.

La medalla de plata para Argentina

Pese a todas esas dificultades, Cossio logró subirse al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La atleta integró el equipo argentino que obtuvo la medalla de plata en el relevo mixto 4x100 metros.

El cuarteto estuvo compuesto por Cossio, Lucas Villegas, Milagros D'Amico y Tomás Mondino. Los argentinos registraron un tiempo de 42,22 segundos y finalizaron en el segundo puesto, por detrás de Venezuela.

La medalla representó otro resultado importante para Cossio, que después de la competencia decidió contar públicamente cómo es sostener una carrera deportiva mientras intenta cumplir con sus responsabilidades laborales y académicas.

Su historia deja una imagen diferente a la del podio: detrás de la medalla no solamente hay entrenamientos y competencias, sino también jornadas de trabajo, estudios y una computadora que tuvo que viajar con ella hasta Santa Fe.