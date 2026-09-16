Guillermina Valdés, de 49 años, busca un novio 11 años menor que ella

Guillermina Valdés atraviesa un momento de soltería y expuso las razones por las cuales no ha vuelto a formar una pareja. Durante un diálogo distendido con Ángel de Brito, la figura pública repasó las condiciones fundamentales que debe cumplir cualquier candidato que intente conquistarla y fijó un margen generacional específico.

El intercambio comenzó con un reclamo humorístico hacia el conductor del programa radial y televisivo. “Te lo dije en tu cumpleaños. Te dije: voy, pero me presentás a alguien. Estuviste muy distrai… bueno, no había nadie para presentarme”, expresó la exmodelo entre risas. Ante esta recriminación, el periodista acompañó la broma y argumentó: “No, la verdad que no. Estaban casados o no servían”.

A partir de esta interacción, la invitada detalló los filtros que aplica antes de iniciar cualquier vínculo. “Por eso, vos sabés que mi único lema es que sea soltero. Lo que aparece es muy general, esa gente que dispara para todos lados y la percibís. Que tira a ver qué pica y eso a mí no”, afirmó para marcar distancia de los intentos casuales.

Durante el reportaje, Karina Iavícoli indagó sobre los aspectos de personalidad que resultan atractivos para la diseñadora. Ante la consulta sobre sus preferencias masculinas, la entrevistada respondió sin titubear: “Que no tenga pareja, que tenga un cierto replanteo sobre sí mismo, que se pueda cuestionar ciertas cosas, que sea buen compañero, que le importe lo que hago más allá de lo que hace él”.

Por otro lado, la protagonista admitió que recibe mensajes privados de deportistas mediante las redes sociales. No obstante, descartó cualquier posibilidad de romance con atletas jóvenes debido a la brecha temporal respecto de su propio entorno familiar. “Pero chicos de verdad, los comparo con la edad de mis hijos y digo no. Googleo y tienen la edad de Dante (25 años)”, declaró al referirse a la coincidencia con los 25 años del mayor de sus descendientes.

En el tramo final de la entrevista, el equipo indagó sobre las cifras etarias exactas que considera aceptables para una futura relación sentimental. Sin evadir el interrogante planteado en el estudio, la mediática definió su postura con precisión: “De 38 para arriba está bien. Tengo 49, tengo energía, así que banco ahí. Por ahora la banco, no hay mucha más pretensión”.