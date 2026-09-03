Vélez quedó eliminado de la Copa Argentina luego de empatar 0-0 con Boca y caer por 4-3 en la definición por penales. Tras el partido, Guillermo Barros Schelotto se refirió a la actuación del árbitro Sebastián Zunino y sorprendió con sus declaraciones, especialmente por el antecedente reciente con los jueces del encuentro ante Riestra por el Torneo Clausura.

En aquella oportunidad, sus fuertes críticas por los fallos arbitrales terminaron con un severo dictamen del Tribunal de Disciplina y la sanción de los integrantes de la terna.

Sin embargo, esta vez el entrenador del Fortín tomó otra postura y elogió al árbitro encargado de dirigir el partido ante Boca.

“El árbitro dirigió muy bien”, aseguró el Mellizo.

La polémica por el penal de Boca

Una de las situaciones que generó comentarios en redes sociales ocurrió durante la definición desde los doce pasos. Algunos usuarios cuestionaron un supuesto adelantamiento del arquero de Boca, Álvaro Montero, en uno de los penales.

Zunino no sancionó la acción y la tanda continuó hasta que Boca consiguió imponerse y avanzar a los cuartos de final.

Consultado por esa situación, Barros Schelotto decidió no alimentar la polémica y desligó al árbitro de cualquier responsabilidad.

“Si hubo un error no fue de él, ya está y no podemos hacer nada. El árbitro dirigió muy bien”, insistió el entrenador.

Destacó el esfuerzo de sus jugadores

Más allá de la eliminación, Barros Schelotto aseguró que se fue conforme con la actuación de Vélez durante los 90 minutos.

“Me voy conforme con lo que hizo el equipo. No hicimos tiempo, no cortamos nunca, le jugamos de igual a igual”, sostuvo el técnico.

El entrenador consideró además que el resultado terminó siendo injusto para sus dirigidos debido al esfuerzo realizado durante el encuentro.

“Quiero felicitar a los jugadores de Vélez que jugaron de igual a igual. Armamos un jugadón y casi lo ganamos con el penal. Considero injusta la eliminación desde el lado del esfuerzo de cada jugador, hubiese sido un premio avanzar a cuartos”, señaló.

Vélez quedó afuera ante Boca

El equipo de Liniers tuvo la posibilidad de quedarse con la clasificación sobre el final del partido, pero Dilan Godoy falló un penal en los últimos minutos. Luego, la definición se trasladó a los doce pasos y Boca terminó imponiéndose 4-3.

Así, el Xeneize avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing, mientras Vélez quedó eliminado de la competencia.