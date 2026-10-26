Guillermo Barros Schelotto habló sobre su futuro como entrenador y no descartó la posibilidad de dirigir a Racing en 2027. El técnico de Vélez confirmó que cumplirá su vínculo con el club de Liniers hasta diciembre y que recién después analizará los próximos pasos de su carrera.

“Tengo contrato hasta diciembre con Vélez y después veremos”, expresó el Mellizo en declaraciones a TyC Sports. Sus palabras se conocieron en medio de las versiones que lo ubican como uno de los principales candidatos de la dirigencia de Racing para asumir la conducción del equipo en la próxima temporada.

El entrenador, sin embargo, evitó confirmar una posible llegada a Avellaneda y remarcó que todavía tiene cuestiones pendientes con Vélez. “Aún tengo tiempo para hablarlo con la dirigencia. Después de las elecciones veré y analizaré cuáles son las posibilidades”, explicó.

Racing lo tiene entre sus candidatos para 2027

La dirigencia encabezada por Diego Milito comenzó a evaluar alternativas para el banco de suplentes de Racing luego de la salida de Juan Pablo Vojvoda. En ese escenario, Barros Schelotto aparece como uno de los nombres que generan mayor interés para el proyecto deportivo del próximo año.

El vínculo del entrenador con Vélez vence a fin de 2026, una situación que podría facilitar las negociaciones si finalmente no acuerda una renovación. Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre una propuesta concreta ni sobre una decisión del técnico.

El Mellizo ya había sido vinculado con Racing en otras oportunidades. Su trayectoria, que incluye su paso por Boca, Lanús y el fútbol internacional, lo mantiene entre las opciones que la Academia analiza para reorganizar el equipo de cara a la próxima temporada.

La continuidad en Vélez todavía está abierta

Aunque el contrato termina en diciembre, Barros Schelotto no descartó seguir en Liniers. El entrenador reconoció que la continuidad deberá conversarse con la dirigencia y que todavía hay distintos aspectos por definir.

“Sí, pero tenemos que hablar, hay un montón de cosas por dialogar para llegar a un acuerdo”, sostuvo al referirse a una posible renovación.

Además, señaló que las elecciones que se realizarán en el club serán un factor a tener en cuenta antes de tomar una decisión definitiva. Según explicó, las distintas listas le transmitieron su intención de que continúe al frente del equipo.

De esta manera, Vélez conserva la posibilidad de retener al entrenador, mientras Racing espera conocer cómo se resolverá su futuro contractual.

El Mellizo también habló de las propuestas que recibió

Durante la entrevista, Barros Schelotto reconoció que recibió sondeos de otros clubes mientras dirigía a Vélez. Entre ellos mencionó un llamado de Tigres de México, que rechazó por su compromiso con el Fortín.

“Me llamaron a mitad de torneo de Tigres de México para que sea el técnico y les dije que tenía un compromiso con Vélez”, contó.

Por el momento, el entrenador no confirmó contactos formales con Racing ni anticipó qué decisión tomará una vez finalizada la temporada. Su futuro dependerá de las conversaciones con Vélez y de las alternativas que se presenten a partir de diciembre.

Mientras tanto, la Academia continúa con la búsqueda de un entrenador para 2027 y el nombre del Mellizo permanece entre los principales apuntados por la dirigencia.