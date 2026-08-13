En medio de un mercado de pases con poco movimiento, Vélez puso la mira en Milton Giménez, delantero de Boca de 30 años. El nombre surgió a partir de un pedido de Guillermo Barros Schelotto, quien busca sumar una alternativa para el ataque del Fortín.

La dirigencia encabezada por Fabián Berlanga ya tomó contacto con sus pares de Boca para conocer las condiciones de una posible negociación. Por el momento, no hubo una oferta formal.

Por qué Vélez busca un delantero

La necesidad de reforzar el ataque tomó fuerza después de la salida de Florián Monzón, que redujo las alternativas disponibles para Guillermo. A esto se suma el irregular presente de Dilan Godoy y la intención de no cargar con demasiada responsabilidad a Thiago Aguirre, juvenil de apenas 17 años que ya mostró algunos destellos en Primera.

En ese contexto, Vélez también había analizado la posibilidad de incorporar a Tiziano Perrotta, pero esa opción quedó descartada después de que Elche comprara al jugador y lo cediera a Defensa y Justicia.

Boca no lo dejará salir fácilmente

Aunque Giménez perdió protagonismo en Boca durante los últimos meses, el Xeneize no tiene un exceso de delanteros y pretende conservarlo como una alternativa para la temporada.

Por eso, el club solamente evaluaría su salida si recibe una propuesta que considere conveniente.

El delantero, surgido de Atlanta y con pasos por Banfield y Necaxa, disputó 13 partidos en 2026 y marcó cuatro goles. Su año estuvo condicionado por una operación de pubalgia en febrero y posteriormente por una molestia en el tobillo.

Desde su llegada a Boca en 2024, Giménez acumula 72 partidos, 21 goles y cinco asistencias.

Ahora, Vélez deberá avanzar en las negociaciones si pretende cumplir con el pedido de Guillermo y sumar al delantero del Xeneize.