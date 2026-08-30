Vélez empató 1-1 ante Deportivo Riestra por la séptima fecha del Torneo Clausura, pero el resultado quedó completamente opacado por las polémicas arbitrales. Tras el encuentro, Guillermo Barros Schelotto explotó contra Nazareno Arasa y Diego Ceballos y pidió que ninguno de los dos vuelva a dirigir al Fortín.

La jugada que desató la bronca ocurrió sobre el final del encuentro. Manuel Lanzini convirtió lo que significaba el 2-1 para Vélez, pero el árbitro Arasa recibió el llamado del VAR, a cargo de Ceballos, para revisar una supuesta infracción previa de Dilan Godoy sobre Cristian Paz.

Después de observar las imágenes, el juez decidió sancionar la falta y anuló el tanto que le daba la victoria al conjunto de Liniers. La determinación generó fuertes protestas de los jugadores y el cuerpo técnico.

“Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más a Vélez ni en campo ni en VAR”, lanzó Barros Schelotto en conferencia de prensa.

El Mellizo fue más allá y responsabilizó directamente a ambos árbitros por el resultado. “Tanto Arasa como Ceballos tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero”, expresó el entrenador.

La bronca de Guillermo también estuvo relacionada con otra situación polémica ocurrida anteriormente. En el gol de Riestra hubo reclamos por una posible posición adelantada en la acción previa que terminó con el tanto de Tomás González.

Las protestas por aquella jugada derivaron en la expulsión del propio Barros Schelotto. Pese a haber recibido la tarjeta roja y estar inhabilitado para brindar declaraciones, el entrenador insistió en presentarse en la conferencia de prensa para expresar su malestar.

“Me da tristeza que se haya resuelto así el partido, que no se haya resuelto en la cancha”, señaló el DT, quien sostuvo que Vélez merecía quedarse con los tres puntos.

Horas después del encuentro, la polémica tuvo consecuencias. La AFA decidió suspender provisoriamente a Arasa y Ceballos y ambos quedaron apartados de las próximas designaciones mientras se evalúa su actuación en el encuentro.

Ahora, Vélez deberá dejar atrás el polémico empate y enfocarse en su próximo desafío: el miércoles enfrentará a Boca por los octavos de final de la Copa Argentina.