En Hola Tulum Open Mall hay un rincón pensado para quienes disfrutan sentarse a la mesa y quedarse un rato más. Gümont Sandwich Pub se diferencia de la oferta gastronómica tradicional de San Juan con sándwiches de autor que combinan carnes de cocción lenta, panes artesanales y salsas especiales elaboradas en el local. Su propuesta une la calidez de una cafetería con el ambiente de un pub londinense, ideal para compartir en familia, entre amigos o en pareja.

El espacio abre todos los días desde las 9:00, de lunes a jueves recibe al público hasta las 12:30 de la madrugada, mientras que de viernes a domingo atiende hasta la 1:30. Así, se puede pasar por un desayuno, hacer una pausa al mediodía, disfrutar una merienda o terminar el día con un cóctel.

Sándwiches que tienen su propia historia

El favorito de los clientes es el Pastrami House, preparado con 250 gramos de pastrami de brisket curado durante siete días, mozzarella, mostaza suave y pepinos, en pan de campo tostado. Es una opción abundante que incluso invita a compartir.

También se destaca The Roast, con roast beef desmechado tras seis horas de cocción, provolone y salsa romesco de tomates confitados, morrón y avellanas tostadas. Para quienes quieren descubrir otros sabores, Masala Chicken combina pollo marinado con especias, zucchini, cebolla crocante y queso crema en pan integral con semillas.

Otra de las recomendaciones es el Croque-Monsieur, de inspiración francesa, con jamón, queso, pan brioche, salsa bechamel y una cubierta gratinada. Todos los sándwiches de autor se sirven calientes y con papas fritas o boniato a elección. La carta también contempla alternativas vegetarianas.

Cada detalle importa: el local trabaja con panes como brioche, focaccia, ciabatta y multicereal, seleccionados según los ingredientes de cada preparación, y con salsas de elaboración propia.

Un cóctel para cada sabor

La experiencia no termina en el plato. Además de los tragos clásicos y la cerveza Stella Artois tirada, Gümont ofrece coctelería de autor diseñada para acompañar sus sándwiches.

El Pastrami House puede maridarse con Viejo Pituco, un cóctel de whisky, azúcar negra y jarilla. Para The Roast recomiendan el Negroni Cuyano, que combina gin, Campari y Malbec y suma notas ahumadas con jarilla.

Desayunos, meriendas y almuerzos

Desde temprano, la cafetería ofrece café de especialidad caliente o frío, jugos, licuados, yogur griego y tostones. Para acompañar hay medialunas, semitas, croissants y rolls de canela. La pastelería de Porota aporta opciones como lemon pie, tiramisú, cheesecake y tarta de ricota con dulce de leche y pistachos.

De lunes a viernes, entre las 12 y las 15, también se puede elegir un menú ejecutivo compelto. Hay alternativas con sándwich clásico y bebida, o con sándwich de autor, papas fritas y gaseosa o cerveza tirada de alta calidad.

Los martes, de 21.30 a 23.30, ofrecen 2x1 en sándwiches clásicos, y los jueves, en el mismo horario, 2x1 en cócteles clásicos.

Un pub donde también se juega

Su nombre y su estética se inspiran en John Montagu, el conde de Sandwich, a quien se atribuye la costumbre de comer carne entre panes para no interrumpir sus partidas de cartas.

Esa historia se reconoce en la decoración y en un juego para los clientes: de lunes a viernes, de 13 a 17, al pedir la cuenta pueden elegir una carta y ganar beneficios, que incluyen descuentos o incluso la bonificación total del consumo.

Animate a conocer Gümont Sandwich Pub, ubicado en Hola Tulum Open Mall, y descubrí por qué su propuesta gastronómica merece un lugar en tu próxima salida. Para conocer sus novedades, promociones y especialidades, seguí su cuenta de Instagram @gumont.sj y dejate sorprender por una experiencia culinaria única en San Juan.