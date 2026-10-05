Los clásicos de Guns N’ Roses volverán a sonar en San Juan de la mano de Paradise City. La banda mendocina se presentará el viernes 9 de octubre, desde las 21, en el Teatro Oscar Kümmel de Rawson, como parte del ciclo “Homenajes en Primavera 2026”.

La propuesta apunta a recuperar el sonido y la estética de una de las bandas más importantes del rock internacional. Paradise City no se limita a interpretar las canciones de Guns N’ Roses, sino que suma una puesta visual pensada para recrear la atmósfera de la etapa dorada del grupo liderado por Axl Rose.

La formación mendocina está integrada por Pablo Sánchez en voz, Ángel Ruselló en guitarra, Sebastián Morales en batería, Damián Guarise en guitarra rítmica, Horacio Munnia en bajo y Marcos Alba en teclados. El grupo comenzó su recorrido en diciembre de 2022 y desde entonces desarrolló una propuesta de homenaje que combinó escenarios de bares, teatros y festivales.

Un recorrido que llegó a San Juan

Paradise City ya tiene un antecedente importante en la provincia. En marzo de 2024, la banda participó junto a la Orquesta de Mendoza de un homenaje sinfónico a Guns N’ Roses en el Teatro Sarmiento, con una formación que reunió a más de 25 músicos sobre el escenario.

Aquella presentación permitió trasladar los clásicos de la banda estadounidense a un formato sinfónico y marcó uno de los pasos más destacados de Paradise City por San Juan. La experiencia también fue parte de un espectáculo que tuvo su presentación en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza.

A lo largo de su trayectoria, el grupo también pasó por diferentes escenarios de Mendoza, entre ellos el Auditorio Ángel Bustelo, Teatro Mendoza, Teatro Imperial de Maipú, Nave Cultural, además de bares, festivales y espacios culturales.

La propuesta de la banda combina la interpretación de los temas con una puesta escénica destinada a recrear la identidad visual de Guns N’ Roses y transportar al público a la época de los grandes conciertos de rock de la agrupación.

La fecha en Rawson

La presentación del viernes 9 de octubre será parte de la primera edición de “Homenajes en Primavera”, un ciclo que durante octubre reunirá diferentes tributos en el Teatro Oscar Kümmel. Paradise City ocupará la segunda fecha del programa, después del homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y antes de las presentaciones dedicadas a Tina Turner y Creedence Clearwater Revival.

El show comenzará a las 21 y se realizará en la sala principal del Teatro Oscar Kümmel, ubicado en Mendoza Sur 2773, Villa Krause. Las entradas tienen valores de entre $18.000 y $23.000, según la ubicación y la etapa de venta.

Así, Paradise City volverá a encontrarse con el público sanjuanino para recorrer las canciones de Guns N’ Roses y continuar con una propuesta que ya tuvo una presentación destacada en el Teatro Sarmiento y que ahora llegará a Rawson con un formato de homenaje centrado en la música y la estética de la legendaria banda estadounidense.